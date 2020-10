Pampita reveló que un famosos y joven artista, al que sus hijos admiran, se negó a sacarse una foto con ella

23 de octubre de 2020

Carolina Pampita Ardohain aprovechó un fragmento de su programa, Pampita Online, ciclo emitido por Net TV, para realizar un reproche en vivo a un cantante que se habría negado a sacarse una foto con ella.

En medio de un debate con sus panelistas sobre el nuevo papel que tendrá Tini Stoessel como asesora del propio Alejandro Sanz en el reality español de talentos La Voz, Pampita reveló un episodio que tuvo lugar meses atrás.

Durante un show de Paulo Londra, la modelo intentó sin éxito sacarse una foto con el joven y exitoso artista de música urbana. "A partir de ahora me saco con todos los cantantes que me cruce. Si es que me reciben, eh. Algunos me dicen que no. Paulo Londra una vez me dijo que no", expresó la conductora.

¿El motivo? Según relató la esposa de Roberto García Moritán, el músico había bajado "muy cansado del escenario". Sin embargo, Pampita asegura que no se dará por vencida y adelanta que volverá a intentarlo. "Voy a ir de vuelta, no vas a zafar", aseguró con humor.

"A mis chicos les gusta mucho. Estaba muy cansado. No me estoy quejando, porque lo voy a volver a intentar, ¡por los hijos una madre hace cualquier cosa!", concluyó divertida.

