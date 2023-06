Un susto: Michael J. Fox se cayó en el escenario y preocupó a los fans, durante una convención dedicada a Volver al futuro

escuchar

El domingo pasado, Michel J. Fox sufrió un accidente ante la mirada del público y, una vez más, dejó en claro su resiliencia para enfrentar los distintos obstáculos que el mal de Parkinson le impone a diario. En una exposición sobre Volver al futuro realizada en Filadelfia, el actor tropezó en el escenario y cayó de frente sobre el sillón en el que debía sentarse. Ante la preocupación de los fans, Fox intentó llevar rápidamente tranquilidad a quienes intentaron asistirlo, dejando en claro que solo se había tratado de un susto.

El hombre que le dio vida a Marty McFly, a quien le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson en 1991 a los 29 años, entró en escena luego de que el anfitrión del encuentro lo presentara, en el Centro de Convenciones de Pensilvania. Con un atuendo muy jovial -una remera blanca, pantalón negro, zapatillas, campera de jean y una gorra a tono-, Fox apareció desde bambalinas y comenzó a hacerle reverencias a Christopher Lloyd, el profesor Emmett Brown en las películas, quien lo esperaba sentado en el sillón.

Michael J. Fox tropezó en el escenario, pero se incorporó rápidamente y tranquilizó a sus fans Grosby Group

Luego de la mímica, Fox intentó avanzar, pero algo lo hizo trastabillar: sin poder manejar su cuerpo, cayó de frente al sillón, pero se reincorporó de inmediato. Incluso pegó un salto antes de volver a sentarse, ademan que repitió para demostrar que estaba todo bien. Nada de lo que sucedió le impidió a Fox, a Lloyd y a Tom Wilson -el malvado Biff Tanner- continuar con el panel de preguntas y respuestas.

Una batalla cada vez más difícil

La aparición pública del ganador del Emmy se produjo semanas después de que le confesara a los televidentes de CBS Sunday Morning lo complicada que se volvió su batalla contra el Parkinson. “Cada día es más difícil”, dijo a finales de abril. “Pero así son las cosas”.

“Mi vida está configurada para que el Parkinson venga conmigo, si ha de ser así. El Parkinson está golpeando la puerta de mi destino, y no voy a mentir, cada vez es más y más difícil. Se hace más duro, y cada día que pasa es peor ”, aseguró en la entrevista.

Still, la película de Michael J. Fox Apple

En un diálogo con la periodista Jane Pauley, Fox contó que tuvo una cirugía en su espina dorsal, dado que allí tenía un tumor, una situación que impactó en su forma de caminar. El actor dio cuenta así de lo que representa la enfermedad en su vida. “Uno no se muere de Parkinson, uno se muere con el Parkinson. Yo he estado pensando en la mortalidad, y sé que no voy a llegar a los ochenta años”, reflexionó.

Esa no fue la primera vez que Fox se refirió a las dificultades que vivió. En su libro de memorias, No hay mejor momento que el futuro -publicado en español a principios de 2022- el actor habló de la cirugía en la médula espinal y cómo luego, en plena recuperación, se fracturó el brazo izquierdo. Pero también comentó que ese momento fue el más difícil de su vida. La enfermedad empeoró y, con ello, llegaron nuevos obstáculos, según describió.

“Me rompí la mejilla, la mano y luego el hombro. Me pusieron un hombro de reemplazo y me rompí el brazo derecho, luego el codo”. Además en septiembre de ese año, sufrió la pérdida de su madre, de 92 años. Todo eso lo ha llevado a vivir una etapa complicada, como él mismo no dudó en revelar. “ Ha sido un enorme esfuerzo, pero soy feliz. Lo digo porque espero que, a ciertos niveles, haya gente capaz de encontrar la felicidad pese a todo aquello por lo que estén pasando ”, indicó.

Bob Gale, Christopher Lloyd, Robert Zemeckis y Michael J Fox en el set de Volver al futuro 2

A pesar de las dificultades, Fox relató el gran apoyo que ha recibido por parte de su esposa, Tracy Pollan, y de sus cuatro hijos. “Mis hijos pequeños nunca me han conocido sin Parkinson. Nunca han conocido otra cosa”, explicó.

Además de dar entrevistas y hablar sobre su realidad, Fox decidió abrirse y contar su realidad al público en Still: A Michael J. Fox Movie, el documental que se estrenó el pasado mes de enero en Apple TV + y que el actor presenta en distintos festivales. También dedicó su vida a la militancia en pos de la investigación sobre su dura enfermedad. Para ello, creó la Fundación Michael J. Fox para la Investigación del Parkinson en 2000. Desde entonces, recaudó unos 1000 millones de dólares. “No tenía otra opción. Tengo que dar todo lo que tengo. Me presento y hago lo mejor que puedo”, aseguró sobre su compromiso con la concientización sobre esta enfermedad.

LA NACION