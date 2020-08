Candelaria Tinelli y su debut como actriz junto a su ex Nacho Lecouna

La it girl participó de un video dirigido por uno de sus ex Crédito: Instagram

Candelaria Tinelli no es de esas exnovias combativas, sino más bien todo lo contrario. Separada de Nacho Lecouna hace más tiempo del que estuvieron juntos, la hija del conductor televisivo nunca se opuso a que su ex siguiera trabajando con su padre e incluso, ahora, se animó a debutar como actriz bajo su dirección.

En un video llamado "Dígalo con mímica" se puede ver a un grupo de amigos jugando al clásico desafío de adivinar películas. Entre ellos se encuentran el mismo Nacho y Candelaria. Mientras que el que actúa es el realizador, la que adivina es su exnovia. El corto tiene un desenlace brutal que deja a todos con la boca abierta.

Candelaria Tinelli en un corto junto a Nacho Lecouna 00:23

Video

Hijo del productor Raúl Lecouna y hermano de la actriz Agustina Lecouna, Nacho viene hace tiempo trabajando en historias cortas con guiños sarcásticos que va compartiendo en su cuenta de Instagram. Las mismas están rodadas con calidad cinematográfica y son celebradas por sus seguidores.

Candelaria y Nacho empezaron a salir en diciembre de 2010 y su relación duró 4 años. El clan Tinelli recibió con mucho afecto al director de cine, que tiene 10 años más que la it girl. Después de que decidieron separarse, cada uno siguió su camino, pero mantuvieron siempre buena onda entre ellos. Esta no es la primera colaboración que hacen juntos, Lecouna, sin ir más lejos, produjo el video "Yo", uno de los singles de la faceta musical de Cande.

Luego de compartir su "debut" en su cuenta de Instagram, varios de sus seguidores lo celebraron. Entre ellos el mismo Marcelo Tinelli, quien lo calificó como "excelente", y su hermana, Micaela. Además muchos le pidieron a Candelaria que se sume a otro video.

Sin censura

Candelaria venía de unas semanas de enojo por haberse sentido "censurada" por Instagram, que le levantó una publicación."Me censuraron esta publicación. Me parece gracioso porque no entiendo qué tiene de sexual y, a la vez, me preocupa mucho que siga habiendo gente tan cerrada mentalmente. Me tienen podrida: que la cola, que las lolas. Solucionen ustedes si ver el cuerpo natural de una mina les genera eso", escribió junto a la foto en cuestión.