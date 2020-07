La hija de Marcelo Tinelli había publicado en su cuenta de Instagram una foto con su mano adentro del pantalón, pero la plataforma decidió eliminarla por considerarla inapropiada Crédito: Instagram Cande Tinelli

Hace algunos días, Candelaria Tinelli sorprendió a sus seguidores con una foto subida de tono. La hija de Marcelo Tinelli compartió una selfie frente al espejo, arrodillada y con una mano adentro de su pantalón. La foto generó importantes repercusiones y, ahora, se supo que Instagram decidió censurarla por considerarla inapropiada.

"Mi cuerpo pide pista", había escrito Lelé debajo de la imagen que la plataforma eliminó. Ahora, la artista compartió en sus historias de Instagram la misma imagen y relató a sus seguidores lo ocurrido. "Me censuraron esta publicación", expuso sobre la foto borrada. "Me parece gracioso porque no entiendo qué tiene de sexual, y, a la vez, me preocupa mucho que siga habiendo gente tan cerrada mentalmente".

Por último, la cantante cerró con un contundente mensaje sobre la censura: "Me tienen podrida, que la cola, que las lolas. Solucionen ustedes si ver el cuerpo natural de una mina les genera eso".

La foto de Cande Tinelli que Instagram decidió eliminar

Si bien hace poco Tinelli dio a entender que se había separado de su novio, Federico Giuliani, recientemente el futbolista dio indicios de una reconciliación. Por ejemplo, dejó un comentario en una de las fotos de la cantante, donde se mostró casi desnuda en la cama: "El mismísimo fuego".

Pero eso no es todo. Luego, Lelé compartió un video en el que se la puede ver acostada mientras alguien le acaricia la cabeza. Según las especulaciones, la mano que aparece sería la de Giuliani.

