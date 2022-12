Una mujer acusa a Nick Carter de haber abusado sexualmente de ella: “Aunque soy autista y vivo con parálisis cerebral, nada me ha afectado más que lo que me hizo”

escuchar

A días de la muerte de su hermano menor, Aaron, Nick Carter enfrenta una grave denuncia en su contra: una fan lo acusa de haberla violado hace algunos años. Los hechos habrían ocurrido en febrero de 2001, cuando la mujer era menor de edad, según se puede leer en la demanda. En una rueda de prensa de la que participó la presunta víctima y sus abogados el jueves, se dieron más detalles de las acusaciones que pesan sobre el cantante.

Entre lágrimas, Shannon “Shay” Ruth contó en una trasmisión en vivo de Facebook que cuando tenía sólo 17 años, el miembro de los Backstreet Boys la agredió sexualmente. “ Los últimos 21 años han estado llenos de dolor, confusión, frustración, vergüenza y autolesiones que son el resultado directo de que Nick Carter me violara ”, afirmó la joven de 39 años, notablemente conmocionada.

“ Aunque soy autista y vivo con parálisis cerebral, creo que nada me ha afectado más ni ha tenido un impacto más duradero en mi vida que lo que Nick Carter me hizo y me dijo ”, continuó. La mujer también alegó que, después de violarla, el cantante la llamó “puta”, la tomó del brazo y le dejó algunos moretones en el cuerpo. Por último, contó que la estrella intentó mantenerla en silencio y que durante muchos años no habló porque tenía miedo de sufrir alguna represalia.

“Que Nick Carter sea una celebridad no significa que esté excusado de sus crímenes”, concluyó Ruth. “Soy una sobreviviente y siempre lo seré”, enfatizó.

Esta no es la primera vez que Carter es acusado de abuso sexual. En 2017, una cantante llamada Melissa Schuman, miembro del grupo Dream, aseguró que el músico la violó cuando tenía 18 años. Schuman explicó que Carter la invitó a pasar un día por el departamento de un amigo suyo, en Santa Mónica, y ella fue con una amiga. En un momento, ambos se quedaron solos en una habitación y comenzaron a besarse. En el relato, la mujer explica que ella le aclaró que no estaba dispuesta a avanzar más allá de eso porque quería llegar virgen al matrimonio por sus convicciones religiosas.

En ese momento, el artista afirmó a People que sí tuvieron sexo, pero que “fue consensuado”. “Estoy conmocionado y entristecido por las acusaciones de la Sra. Schuman. Melissa nunca me expresó mientras estábamos juntos que lo que hicimos no fue consensuado. Seguimos grabando una canción y tocando juntos, y siempre fui respetuoso y apoyé a Melissa tanto a nivel personal como profesional“, dijo el miembro de Backstreet Boys en ese entonces.

La palabra de Nick Carter

Horas después de que las acusaciones salieran a la luz, Carter emitió un comunicado a través de su abogado en donde niega haber violado a Ruth. “ Esta afirmación sobre un incidente que supuestamente tuvo lugar hace más de 20 años no sólo carece de mérito legal, sino que es totalmente falsa ”, dijo Michael Holtz, letrado del miembro de los Backstreet Boys, en un comunicado obtenido por Page Six.

Nick Carter desmintió las acusaciones a través de su abogado

“Desafortunadamente, desde hace varios años, la Sra. Ruth ha sido manipulada para hacer falsas acusaciones sobre Nick y esas acusaciones han cambiado repetidamente y materialmente con el tiempo. Nadie debe dejarse engañar por un truco de prensa orquestado por un abogado oportunista. No hay nada real en esta afirmación, y no tenemos ninguna duda de que los tribunales se darán cuenta rápidamente ”, culminó.

La demanda presentada por Ruth fue hecha este jueves junto a tres mujeres anónimas -identificadas sólo como Jane Does-, quienes también afirmaron que Carter las agredió sexualmente. Según una copia de la demanda obtenida por Page Six, la estrella del pop supuestamente atrajo a Ruth a su colectivo de gira después de un concierto en Tacoma, Washington, y le ofreció una bebida de color rojo, que ahora ella cree que era una mezcla de alcohol y jugo de arándanos.

Acto seguido, Carter habría llevado a la joven admiradora, que era virgen en ese momento, a una cama donde supuestamente la agredió sexualmente. Ruth también afirmó en su rueda de prensa del jueves que contrajo el HPV, una infección de transmisión sexual, tras su encuentro con el cantante.

Las consecuencias para los Backstreet Boys

De izquierda a derecha, AJ McLean, Kevin Richardson, Brian Littrell, Nick Carter y Howie Dorough, de los Backstreet Boys

Tras conocerse la denuncia, los Backstreet Boys sufrieron la primera consecuencia pública: la cadena ABC anunció que no emitirá el especial navideño de la banda, A Very Backstreet Holiday, el cual estaba programado para salir al aire el 14 de diciembre.

Carter junto con sus compañeros de banda AJ McLean, Kevin Richarson, Brain Littrell y Howie Dorough, habían filmado el especial a principios de este mes en Los Ángeles. Durante el programa, los fans iban a poder disfrutar de las canciones de su décimo álbum de estudio, “A Very Backstreet Christmas”, el cual celebra la temporada navideña. En este show también iban a participar otros famosos como Seth Rogen, Meghan Trainor, Rob Riggle, Nikki Glaser, Ron Funches y Atsuko.

LA NACION