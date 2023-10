escuchar

En el prime time de El Nueve y con una mesa de invitados en donde hubo políticos, artistas y deportistas, Alejandro Fantino debutó al frente de La última cena, su flamante ciclo de entrevistas. Entre historias, anécdotas y algunos debates que cruzaron la actualidad del país, el Paz Martínez confesó que muchas veces lo tentaron con un cargo político y el conductor, de inmediato, reveló el motivo por el que declinó la oferta de convertirse en candidato a gobernador de Santa Fe.

Alejandro Fantino regresó a la televisión Captura de video

El nuevo ciclo del periodista arrancó a las 21 y se dividió en dos bloques. Primero, compartió la mesa con el escritor y psiquiatra José Abadi, el futbolista Walter Ervitti, el cantante y compositor Paz Martínez, la actriz Ana Acosta, la modelo Sofía “Jujuy” Giménez y el ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Durante una hora, los comensales charlaron sobre distintos temas, mientras el conductor guió los temas y realizó algunas preguntas puntuales para disparar el debate. A las 22, Fantino se mudó de ambiente para charlar mano a mano con Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad avanza.

Dos ofertas rechazadas

Luego de un debate sobre las motivaciones a la hora de votar, Fantino resaltó un pensamiento del artífice de Qué par de pájaros que había escuchado con anterioridad: el artista no cree en las ideologías pero sí en las ideas. “La ideología es estática. Es como si te hubieras puesto un corset. No creo en las ideologías, prefiero creer en las ideas. Nos estamos adaptando todo el tiempo mientras vivimos. Entiendo que los políticos se manejan de otra manera. Los políticos tienen otro modo de ser”, analizó Martínez. En ese momento, y pese a mostrarse muy lejano al mundo de la política, confesó que varias veces lo tentaron para entrar en ese mundo.

Paz Martínez, lejos de la política Prensa PM

“Muchas veces me propusieron entrar en la política. Muchísimas veces”, confesó el cantautor. “¿Y, hermano? ¿No?”, retrucó de inmediato el conductor. “No, no existe. Para eso tenés que tener condiciones, y yo no las tengo”, explicó sin vueltas. En ese momento, todos en la mesa pusieron en duda su afirmación. “¿Qué sabés? No sabés los votos que podés llegar a tener. Solamente de los fanáticos”, intervino Ana Acosta. “No, ¿y sabés por qué? Porque amo profundamente lo que hago. Es muy complicado ser político”.

“Yo estuve a cinco minutos de decir que sí y ser candidato a gobernador de Santa Fe”, confesó entonces Fantino, y se dispuso a contar los motivos que lo hicieron rechazar de plano la oferta. “Agarré el auto, me fui para Tigre, llegué a mi casa, abracé a mi esposa, me fui a dormir y cuando la vi durmiendo al lado dije ´ni en pedo´”, repasó. “Metés la mano en la política y la sacás mil años más vieja. Como la de El señor de los anillos, que se vuelve polvo”, completó.

La vuelta de Fantino a la TV

Fantino volvió y compite mano a mano con Andy Kusnetzoff Collage

Tal como había adelantado LA NACION, Fantino regresó a la televisión abierta luego de dejar abruptamente su ciclo en ESPN y despedirse de América, en donde en los últimos años condujo Intratables y Animales sueltos. Tras un tiempo con las energías puestas de manera casi exclusiva a su propio canal de streaming, Neura Media, volvió a la pantalla en El Nueve con producción de Leandro Camani para Red Cube (empresa a cargo de la entrega de los Martín Fierro 2020, entre otros eventos), y el propio canal.

Desde el arranque, el conductor buscó dejar en claro su intención de hacer un programa que ayude al televidente a “desconectarse” y en donde pueda escuchar historias nuevas de sus invitados. Además, resaltó sus ganas de trabajar en el canal y aclaró por qué eligió una mesa son cabecera. “Porque mi palabra no es lo que vale. Mi palabra es una más”, aseguró. Además, contó que para el primer programa eligieron uno de los salones del palacio San Miguel, un edificio inaugurado en 1857 que funcionó, en sus inicios, como tienda de ropa. “Quisimos sacar la tele de los estudios, sacar la tele de adentro de la televisión y mostrar lugares históricos”, justificó. Luego de la breve introducción, se dispuso a comer con sus invitados. “Ojalá les guste”, compartió su deseo en voz alta, y comenzó así La última cena.

