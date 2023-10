escuchar

Para competir con los programas de PH, Podemos Hablar (Telefe) y el regreso de Mirtha Legrand a El Trece, Alejandro Fantino hizo su debut este sábado por la noche con La última cena (El Nueve), el cual tuvo un selecto grupo de invitados entre artistas, deportistas y políticos. Sin embargo, uno de los momentos más incómodos de la noche se vivió cuando el conductor habló de la situación amorosa de Sofía “Jujuy” Jiménez, quien se separó de su expareja con una escandalosa situación.

En el primer programa, Alejandro Fantino recibió en su mesa al médico psiquiatra José Abadi, el exfutbolista Walter Erviti, el cantante Paz Martínez, la actriz Ana Acosta, la modelo Sofía “Jujuy” Jiménez y el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Pero además, contó con un mano a mano con el candidato presidencial por la Libertad Avanza, Javier Milei, a pocos días de que se realicen las elecciones.

La pregunta de Alejandro Fantino que incomodó a Sofía "Jujuy"

En un momento de la charla grupal, la cual emula a la famosa mesa de Mirtha Legrand, Fantino se dirigió a Sofía Jiménez. “¿Sofi en que andás? ¿Estás solita?”, consultó y la invitada afirmó que está soltera en este momento tras el escándalo de infidelidad de Bautista Bello.

Luego se refirió al vínculo amoroso de “toda la vida” que tuvo la humorista Ana Acosta. “La escucho y digo ‘ese amor de toda la vida’ siempre creí en eso, soy una fanática del amor. Me encanta el amor, estar enamorada, compartir con el otro”, indicó. Pero su reciente desilusión amorosa le afectó en los últimos meses. Mientras ella se encontraba filmando un reality en Croacia, su pareja en aquel momento, Bautista Bello, le fue infiel en una fiesta de Brasil. El video se viralizó y el futuro que tenía planeado junto a él se vino abajo.

La jujeña tomó la decisión de finalizar la relación, aunque el duelo le costó, según ella misma contó en los programas de televisión. No obstante, muchas colegas del espectáculo le brindaron su apoyo público por la manera en la que se enteró de la infidelidad y por cómo se dio su ruptura amorosa.

En la conversación con Fantino, Sofía contó cómo es su actualidad laboral. “Yo hace dos años decidí desintoxicarme de la televisión para tener esta libertad de viajar y trabajar con las redes sociales. Tengo mi fuerte ingreso por otros lados. Viajé dos años, anduve recorriendo y ahora tengo ganas de volver”, explicó.

Alejandro Fantino, sin embargo, cambió de tema y volvió otra vez al plano amoroso: “¿Qué tipos de hombres te gustan? ¿Saldrías con uno de 50 años?”, a lo que la invitada, después de un momento de silencio, respondió: “Pasé por todas las opciones. Salí con uno que me duplicó la edad”.

Sofía Jujuy se separó de su expareja luego de una infidelidad de él que se viralizó en las redes sociales Instagram: @sofijuok

Ante la insistencia del conductor de si saldría con un hombre más grande, Sofía agregó: “No, con todo el respeto, no. Siento que mi primera etapa de tener un novio que me duplicaba la edad fue muy fuerte para mí, fue hasta traumática”. Allí, posiblemente a quien se refería es a su ex, el conductor Guillermo ‘El Pelado’ López, quien tiene 54 años, 22 más que ella.

Luego el conductor dio sus argumentos. “Pero Sofi, son los mejores. Están de vuelta en la vida, piensan. Tipo del interior, de 50 y pico, son el prototipo de perfección”, manifestó. Sin embargo, Sofía “Jujuy” mantuvo su postura, aunque no le cierra las puertas a un nuevo vínculo. “Tuve uno más grande, tuve uno más chico, pero me gusta seguir creyendo en el amor. Que no tenga que ser uno solo tampoco”, concluyó.