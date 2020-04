La actriz española hizo una reflexión sobre su primer mes de cuarentena obligatoria en Buenos Aires, la cual está atravesando junto a su pareja, el Chino Darín

La española Úrsula Corberó se encuentra hace un mes en Buenos Aires cumpliendo con la cuarentena obligatoria ante el avance de la pandemia de coronavirus, y la está atravesando junto a su novio, el Chino Darín .

La actriz de La casa de papel posteó hace unas horas en su cuenta de Instagram una reflexión acerca del momento que se está viviendo a nivel global. "Hoy cumplo un mes de cuarentena en Buenos Aires. Qué raro todo. Ha sido un mes muy triste", expresó Corberó, quien destacó a quienes se ponen en riesgo para cuidar al prójimo.

"No quería dejar pasar la oportunidad de mandar amor a todos los que estáis pasando por este mal trago, y agradecer a toda la gente que está anteponiendo la salud de los demás a la suya. Ojalá que pronto podamos juntarnos de nuevo", añadió la actriz que se hizo popular en la Argentina por su interpretación de Tokio en la popular producción sobre un grupo de expertos ladrones, que fue reconocida con el Emmy como mejor drama internacional .

Recientemente, en una entrevista exclusiva con LA NACION , Corberó habló de su experiencia viviendo la cuarentena en Buenos Aires, y sobre cómo el estreno en Netflix de La casa de papel 4 podría ayudar a amortiguar el período de aislamiento .

"Yo estoy en Buenos Aires, me agarró la cuarentena justo cuando llegué hace unos días. Primero me agarró la cuarentena obligatoria porque venía de España, y hace unos días también decretaron la cuarentena obligatoria aquí, así que he empalmado una cuarentena con la otra. Ya llevo una ochentena (risas), y aquí me voy a quedar de momento porque no sé cuándo voy a poder volver ", le compartió la actriz a este medio, para luego explayarse sobre el lanzamiento de la cuarta parte de la serie de Álex Pina, que está entre las más vistas por los argentinos .

Trailer de La Casa de Papel - Fuente: YouTube 02:08

Video

"Creo que nunca he estado tan contenta, tan feliz y tan entusiasmada por estrenar uno de mis trabajos . De alguna manera me siento como que estamos aportando nuestro granito de arena para entretener a la gente. Es un momento muy complicado para todos, es un momento rarísimo, mucha gente lo está pasando muy mal, y creo que la llegada de esta cuarta parte de La casa de papel me hace sentir que vamos a contribuir para que todo esto se haga un poquito más ameno" , manifestó la actriz.