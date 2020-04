A qué hora se estrena La casa de papel 4 en Netflix argentina

La cuarta parte de La casa de papel se estrena el viernes 3 a las 4 de la madrugada con 8 episodios nuevos Crédito: Netflix

Este viernes, a las 4 de la madrugada, llega a Netflix la esperada cuarta parte del fenómeno La casa de papel, la serie española de Álex Pina, que desembarca en la plataforma de streaming con 8 episodios nuevos para maratonear en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Todo lo que pasó hasta ahora

El Profesor atravesará un duro momento en la cuarta parte Crédito: Netflix

La tercera parte de la popular producción sobre un ambicioso atraco y todas sus ramificaciones concluyó con el capitulo "La deriva", que dejó, como ya es un clásico de la serie ganadora del Emmy internacional, muchos cabos sueltos. Recordemos que Nairobi (Alba Flores), uno de los personajes más queridos, se encuentra al borde de la muerte; el Profesor que interpreta Álvaro Morte está sumido en la angustia tras el supuesto fallecimiento de Raquel (Itziar Ituño); y Palermo (Rodrigo de la Serna) no distingue a cómplices de enemigos dentro del Banco de España, donde es perseguido por la policía mientras actúa de manera impulsiva.

Por otro lado, Alicia Sierra (Najwa Nimri), inspectora del Cuerpo Nacional de Policía, está muy cerca de atrapar al grupo, pero Tokio (Úrsula Corberó) mostrará su liderazgo, siempre fiel a los integrantes de la banda, aunque mucho más calculadora que en otras ocasiones.

Qué nos espera en esta cuarta parte

La policía le pisa los talones a la banda en este regreso Crédito: Netflix

En el último adelanto de la cuarta parte de La casa de papel que se dio a conocer el mes pasado , ya podíamos ver a Nairobi gravemente herida, y al jefe de seguridad del Banco de España, Gandía (José Manuel Poga) como antagonista. "Todo puede joderse en una milésima de segundo. Nuestro cerebro se hundía como no lo había hecho nunca, y con el, todos nosotros", se escuchaba decir en el relato en off.

Rodrigo de la Serna había prometido una cuarta parte en la que "van a suceder cosas muy bomba" a nivel narrativo. "Van a encontrar a un Palermo más desbocado, más arrojado como un bonzo. Es una persona que cree que el fin justifica los medios; y se va a entender ese amor y esa pasión que siente por Berlín", adelantó a Radio Mitre .

Por su parte, Úrsula Corberó, en una entrevista con LA NACION, habló de qué le deparará este anticipado regreso a su personaje. "Tokio en la tercera temporada terminó mal porque para ella ya nada tenía sentido. Ha complicado las cosas para que entre todos rescaten a Río, y de repente él la deja, y no sabe muy bien qué hacer. Entonces en esta nueva temporada vamos a ver a una Tokio mucho más fría, que ya ha sufrido muchísimo y se limita básicamente a hacer lo que tiene que hacer. Nairobi está a punto de morir, entonces de alguna manera se siente responsable de todo y toma las riendas de la situación", le reveló a este medio.

En esta nueva temporada vamos a ver a una Tokio mucho más fría, que ya ha sufrido muchísimo y se limita básicamente a hacer lo que tiene que hacer Úrsula Corberó

Un éxito indiscutido

Úrsula Corberó le contó a LA NACION que Tokio estará en una posición en la que deberá tomas las riendas con frialdad Crédito: Netflix

De acuerdo a las estimaciones de Netflix, La casa de papel es la serie de habla no inglesa más vista de la historia de la plataforma, y no solo el público la acompañó sino también la crítica. La producción obtuvo el Emmy en 2018 al mejor drama internacional, y siete galardones más, entre ellos, el de mejor serie en la quinta edición del Premio Iberoamericano del Cine Fénix en México, y en el Festival de Televisión de Montecarlo.

Los motivos de su popularidad son evidentes. La serie cuenta con personajes bien definidos -cada espectador seguramente tendrá su favorito-, su ritmo no decae, y los golpes de efecto también son una constante que encontraremos en esta cuarta parte. "El público es muy inteligente y si uno no respeta esa inteligencia y se queda en la fórmula fácil, te empiezan a abandonar. Creo que esta serie dialoga muy bien con su público", había destacado De la Serna sobre este policial incesante que parece no tener techo.

Cuándo y dónde verla. La cuarta parte de La casa de papel se estrena completa en Netfllix el viernes 3 de abril a las 4 de la madrugada.