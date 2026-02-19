Chino Darín publicó un video con su hijo en plena siesta y enterneció a sus seguidores

Desde hace diez días, Úrsula Corberó y Chino Darín ostentan el título de padres tras la feliz llegada de Dante. En medio de la alegría, los ajustes y las escasas horas de sueño, la familia tuvo que separarse, puesto que el actor tuvo que abandonar Barcelona y regresar a Buenos Aires por trabajo, pero continúan en permanente contacto. Si bien ambos decidieron que tanto el embarazo como el nacimiento transcurrieran con la mayor privacidad posible, recientemente decidieron abrir un poquito las puertas de su intimidad. Darín publicó un tierno video junto a su hijo mientras dormían juntos la siesta y derritió de amor a sus seguidores.

El miércoles 18 de febrero, el actor publicó en su cuenta de Instagram un video que lo mostró en su nuevo rol: el de padre. Según se pudo deducir, la encargada de registrar el momento fue Úrsula Corberó desde la cama de la clínica, tan solo unas horas después de haber dado a luz. Filmó a su pareja y a su hijo mientras dormían juntos la siesta en una cama ubicada a pocos metros de ella. Darín tenía las manos sobre los pies de Dante, que descansaba sobre su pecho cubierto por una manta, y las expresiones faciales de ambos eran extremadamente parecidas. “Hijo de tigre”, comentó el papá orgulloso.

Chino Darín publicó un dulce video durmiendo la siesta con su hijo en la clínica (Foto: Instagram @chinodarin)

Unas horas antes, Corberó sorprendió a todos al mostrar el rostro de su bebé. Si bien ya recibió el alta y hasta disfrutó de un paseo al aire libre con su hijo, decidió compartir una foto que quedó en su carrete del tiempo que estuvieron en la clínica de maternidad. En la foto apareció el actor recostado en una de las camas con el torso descubierto mientras su hijo descansaba sobre el pecho, cubierto por una manta. “Hola, papi”, comentó la actriz junto a una paloma blanca. Darín, por su parte, no tardó en replicar la publicación con emojis de tres corazones rojos.

Úrsula Corberó publicó una tierna foto que le tomó a Darín y a Dante en la clínica y dejó ver la cara del bebé (Foto: Instagram)

Si bien el protagonista de La odisea de los giles tuvo que abandonar Barcelona un par de días después del nacimiento de Dante, no dudó en contar cómo fueron sus momentos con el bebé. “Tuve la oportunidad de interactuar un poquito con él, medio a las apuradas en estos últimos dos días, pero fue una experiencia increíble, la verdad”, le dijo a la prensa a la salida de la clínica.

El Chino Darín habló de su hijo Dante

Asimismo, reconoció que su presencia en el nacimiento llegó a estar en duda, puesto que los días previos estuvo en la Argentina por motivos laborales. “Soy muy afortunado. Pensé que no iba a poder venir y que no iba a poder estar en el parto, pero logré estar. Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, muy transformadora. Increíble”, aseguró con la expresión de una persona que lleva horas de sueño interrumpido. Aunque admitió que por un momento barajaron la posibilidad de que su hijo naciera en Buenos Aires, rápidamente descartaron la idea: “Entendí, en base a la experiencia de mi madre, que el chico nace donde la madre quiere y me pareció bien que fuera así, que ella se sintiera cómoda, en su tierra, que se hablara su idioma materno, que me parece que es importante. Hoy lo agradezco porque siento que todo se dio de una forma muy armoniosa”, expresó.