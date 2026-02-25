Úrsula Corberó mostró imágenes de la intimidad de su maternidad junto a Chino Darín

El 9 de febrero de 2026, Úrsula Corberó y el Chino Darín le dieron la bienvenida al mundo a su primer hijo, Dante. A dos semanas del nacimiento, la actriz decidió abrir una ventana a su intimidad y compartir con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de esta nueva etapa en historias de Instagram.

En la primera imagen en formato selfie se la ve sonriente y relajada mientras sostiene a su pequeño hijo en brazos. Para cuidar su identidad, decidió ocultar su rostro y dejar al descubierto solamente su body en color crema, el cual el niño utiliza para protegerse de las bajas temperaturas que azotan por estos días España.

Úrsula Corberó junto a su hijo Dante (Foto: Instagram @ursulolita)

Minutos después, la actriz compartió otra postal que dejó ver parte de la habitación familiar: una cama amplia con sábanas blancas, una lámpara en color crema con formato redondeado, una mesa de luz sencilla y, en un rincón, una pequeña cuna de madera clara.

La decoración minimalista del cuarto de Úrsula Corberó y Chino Darín en España (Foto: Instagram @ursulolita)

La ternura no quedó solo en las imágenes madre-hijo. En otra publicación, desde Argentina, el Chino Darín apareció en una videollamada con una diminuta camiseta de la selección argentina con el número 10 y el nombre Messi en la espalda. Este sería un presente que el actor tendría guardado para entregarle a su hijo al regreso de sus obligaciones laborales en Buenos Aires.

El tierno obsequio de Chino Darín a su hijo Dante (Foto: Instagram @ursulolita)

Del otro lado de la pantalla, Úrsula se ríe mientras captura el momento con su teléfono y celebra el gesto del actor hacia su hijo. La escena, cargada de complicidad y emoción, volvió a generar una ola de reacciones entre los seguidores de la pareja.

En una cuarta imagen, la intérprete de La casa de papel (Netflix) dejó a la vista que la llegada de Dante cambió por completo todas las habitaciones del hogar, que ya se encuentran cargadas con detalles para el pequeño. En uno de los cuartos se dispuso un cambiador de madera en color gris, que en la parte inferior cuenta con peluches, entre ellos un enorme pingüino.

Los cuartos de la casa de Úrsula Corberó y Chino Darín se encuentran decorados con pequeños detalles para su hijo (Foto: Instagram @ursulolita)

El primer paseo de Úrsula Corberó como madre en Barcelona

Días atrás, Corberó también había compartido su primer paseo con Dante por las calles de Barcelona, ciudad que considera su hogar. En la imagen, aparece empujando el carrito del bebé, sonriente y distendida. “Hola, soy mami”, escribió junto a un corazón, en una frase breve que sintetiza la transformación que atraviesa.

Úrsula Corberó presentó a su hijo en redes sociales (Foto: Instagram @ursulolita)

Además, publicó un video íntimo en el que se ve al Chino Darín recostado, sin camisa, mientras el bebé duerme sobre su pecho. El pequeño, envuelto en una manta clara y con un gorro tejido, descansa con tranquilidad mientras su padre lo sostiene con ambas manos. La publicación estuvo acompañada por una frase que rápidamente se volvió viral: “¡Hijo ‘e tigre!”.

El tierno video del Chino Darín y su hijo Dante

¿Cuál es el significado del nombre que eligieron Úrsula Corberó y el Chino Darín para su hijo?

Dante es un nombre de origen italiano que deriva del latín durante, término que puede traducirse como “constante”, “perseverante” o “de carácter firme”. Su significado remite a la fortaleza, la resistencia y la capacidad de sostenerse en el tiempo. En sus raíces etimológicas aparece la idea de alguien que no se quiebra con facilidad y que mantiene su rumbo pese a las dificultades.