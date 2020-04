Netflix: las series y películas que están viendo los argentinos

La casa de papel encabeza la lista de favoritas para ver en Netflix en cuarentena Crédito: Netflix

Milagros Amondaray 8 de abril de 2020 • 18:19

Todos los días, Netflix renueva su listado de las 10 producciones más vistas por los argentinos en su plataforma de streaming, tanto en materia de cine como de series. La opción de acceder a ese listado estuvo vigente a partir del 24 de febrero , cuando se implementó la nueva función del servicio, que se actualiza cada 24 horas, y que varía en relación al consumo de la jornada y las necesidades del usuario .

Estas son las 10 series y películas que están eligiendo los argentinos en estas últimas horas para atravesar de manera amena la cuarentena, en medio del avance de la pandemia del coronavirus.

*1. LA CASA DE PAPEL

La casa de papel Crédito: Netflix

El viernes 3 de abril se estrenó la cuarta parte de la popular serie de Álex Pina sobre un grupo de expertos ladrones comandado por la figura del Profesor que interpreta Álvaro Morte. El impacto del estreno fue tal, que el thriller español fue maratoneado por muchos usuarios en tiempo récord, como dejaron traslucir los comentarios vertidos en las redes sociales, donde ciertos giros narrativos fueron celebrados y también lamentados con efusividad .

Trailer de "La Casa de Papel" - Fuente: YouTube 02:08

*2. POCO ORTODOXA

Poco ortodoxa Crédito: Netflix

Poco ortodoxa se sigue manteniendo entre las tendencias de Netflix, y su éxito es más que merecido. Escrita por Anna Winger, Alexa Karolinski y Daniel Hendler, la miniserie de cuatro episodios se basa en el libro autobiográfico de Deborah Feldman, Poco ortodoxa: el escandaloso rechazo de mis raíces jasídicas. La coproducción entre Alemania y Estados Unidos muestra un momento clave de la vida de Esther "Esty" Shapiro ( Shira Haas ), una joven judía ortodoxa de Nueva York que es obligada, a sus 17 años, a casarse con un hombre desconocido con el que atraviesa un matrimonio poco feliz, por lo cual -entre otras razones- junta coraje y se va a Berlín.

Trailer de "Poco ortodoxa" - Fuente: YouTube 02:18

*3. LA CASA DE PAPEL: EL FENÓMENO

Si tenemos en cuenta el descomunal éxito que tiene La casa de papel en la Argentina, no es de extrañar que en el tercer puesto de las producciones más vistas se encuentre el especial que, justamente, explica el fenómeno. Con testimonios del showrunner Álex Pina y del director Jesús Colmenar, entre otros, se hace un repaso por los inicios de la serie, con perlitas dirigidas a sus fans.

*4. TOY BOY

Toy Boy

Toy Boy sigue en las primeras posiciones y parece destinada a quedarse allí por largo tiempo. La primera temporada de este drama telenovelesco cuenta con 13 episodios que muestran el derrotero de un stripper que pasa años en prisión por el crimen del marido de su amante, que él asegura no haber cometido. Por lo tanto, al quedar en libertad, intentará demostrar su inocencia. ¿Se vendrá la segunda temporada de este inesperado boom ?

Tráiler de "Toy Boy" - Fuente: Netflix 01:35

*5. PASANTE DE MODA

Pasante de moda

Nancy Meyers es una de las directoras que más presencia tiene en Netflix , ya que dentro del catálogo de su plataforma se encuentran sus comedias románticas Alguien tiene que ceder y Enamorándome de mi ex. En este caso, Pasante de moda tiene como protagonista a Ben Whittaker (Robert De Niro), un hombre de 70 años, viudo y jubilado, quien no pierde las ganas de trabajar. Por lo tanto, se postula como pasante de un negocio de moda online y se hace amigo de su jefa, Jules (Anne Hathaway), decisión que cambia su vida.

Pasante de moda - Trailer - Fuente: YouTube 02:32

*6. EL FRANCOTIRADOR: LA ÚLTIMA MASACRE

El francotirador: la última masacre Crédito: Netflix

La cinta bélica de Claudio Fäh sigue los pasos de Brandon Beckett (Chad Michael Collins), un integrante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a quien le dan la misión de viajar a Colombia para desmantelar una red de narcotraficantes. Sin embargo, el objetivo no será tan sencillo de cumplir, especialmente cuando entra en escena un compañero de trabajo un tanto reacio a la camaradería.

El francotirador: la última masacre - Fuente: YouTube 01:01

*7. MILAGRO EN LA CELDA 7

Milagro en la celda 7 Crédito: Netflix

Milagro en la celda 7 se suma a la lista de películas que no se mueven del Top Ten de preferencias de los argentinos . El drama dirigido por Mehmet Ada Öztekin cuenta la historia de un hombre con discapacidad acusado de asesinato y sentenciado a la pena de muerte por un crimen que no cometió. Sin embargo, no bajará los brazos hasta probar su inocencia y reencontrarse con su pequeña hija.

Trailer de Milagro en la celda 7 - Fuente: YouTube 01:45

*8. BETTER CALL SAUL

Better Call Saul

La popularidad del spin off de Breaking Bad esta semana seguramente se deba al estreno, el martes, del octavo episodio de su quinta y penúltima temporada, titulado "Bagman", indudablemente uno de los mejores capítulos de la serie, dirigido por su co-creador, Vince Gilligan, y con un Saul Goodman (Bob Odenkirk) más cerca del peligro que nunca .

Better Call Saul: trailer final de la quinta temporada - Fuente: YouTube 01:42

*9. LA CABAÑA

La cabaña Crédito: Netflix

La cabaña también sigue presente desde hace días en el ranking de los films elegidos por los argentinos para disfrutar en cuarentena. El drama religioso de 2017 dirigido por Stuart Hazeldine está basado en la novela de William Paul Young, y cuenta con los protagónicos de Sam Worthington, Octavia Spencer, Graham Greene, Radha Mitchell, Alice Braga y Tim McGraw. Worthington interpreta a Mack Phillips, quien tras vivir una tragedia que la película convierte en un gran golpe bajo , cuestiona su fe, hasta que es invitado a una cabaña donde se llevará más de una sorpresa.

Trailer de La Cabaña 02:26

*10. COFFEE & KAREEM

Coffe and Kareem

La comedia de acción dirigida por Michael Dowse logró ingresar al Top Ten este miércoles. Protagonizada por Ed Helms, Taraji P. Genson, Terrence Little Gardenhigh, y Betty Gilpin, el film tiene como eje del relato a un policía de Detroit que debe rescatar a su novia y al hijo de esta de un grupo de mafiosos que vieron cómo el pequeño presenció un asesinato que ellos cometieron.

Trailer de Coffee and Kareem - Fuente: YouTube 02:27

