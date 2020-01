Verónica Castro rompió el silencio en un emotivo video de agradecimiento a sus fans

31 de enero de 2020 • 08:40

En septiembre del año pasado Verónica Castro anunciaba que se retiraba de los escenarios para siempre. ¿La razón? Según la artista, no podía soportar más la amargura que pasó luego de que una mujer aseguró haber tenido una relación amorosa con ella. En su momento, la actriz contestó que en "esta vida" no era lesbiana y que todo fue una mala broma de una persona que pasó por múltiples adicciones y a quien ya no quiere más. Luego, se llamó al silencio.

Hasta esta semana, que desde un emotivo video le da las gracias a los fans que todos los días le escriben. Verónica Castro, en las imágenes, habla con la voz afectada de emoción y al final sonríe asegurando que se siente "en paz" y "feliz".

"Quiero darles las gracias por sus palabras y por todo lo que han estado presentes mandándome tanto material y tantas cosas tan lindas -dice en el video de Twitter Castro-. El final de año ha estado difícil y el comienzo también, han sido tiempos duros, pero estoy con ustedes y estoy feliz, estoy con mucha paz. Gracias por entenderme, por comprenderme y por acompañarme. Dios me los bendiga a todos, gracias por estar aquí".

El año pasado, para justificar el cierre de su carrera había asegurado que estaba agotada "de tanto mal" en referencia a las palabras de Yolanda Andrade, una actriz y presentadora mexicana que afirmó de manera pública que hace 20 años se casó con Castro en "una ceremonia simbólica", sin papeles, en Ámsterdam.

Recordemos que esto se dio luego de que la reina de la telenovela mexicana brillara y le diera sustento a la serie de Netflix, La Casa de las Flores. Muchos pensaron que de allí en más se la vería en más ficciones, pero sus fans se sintieron desilusionados cuando se supo que Verónica Castro no estaría en la segunda temporada de la exitosa serie, y más aún cuando ella anunció su retiro de la actuación.