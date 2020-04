Verónica Lozano: "Al principio me molestaba lo que decían de mí, pero hoy se que es parte del juego"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de abril de 2020 • 01:40

Este sábado, Verónica Lozano visitó de manera virtual el piso de PH: Podemos Hablar, y se animó a ponerse por un rato en el lugar de entrevistada. Desde su casa, acompañada por su hija Antonia, la conductora reveló que es lo que menos le gusta de ser una persona pública.

"Al principio me molestaba lo que se decía de mí, pero hoy se que es parte del juego, lo he aprendido con el tiempo", reconoció. "Un día sos una conductora súper divertida; otro día, la abortera; otro, la zurda; el siguiente, la kirchnerista que se robó la plata... Hubo un momento, hace dos años, en donde tuve que cuidarme bastante para no contaminarme de toda esa situación en donde se empiezan a jugar otras guerras, por decirlo de alguna manera", dijo haciendo referencia indirecta al momento en que su pareja, Jorge "Corcho" Rodríguez, fue investigado por pago de coimas .

Vero reconoció que, a pesar de que las opiniones la afectaban, no se dejó caer. "La verdad es que creo que resistí muy bien. Me acompañaron mucho mis compañeros de trabajo y la prensa, pero sí, hay momentos en los que me costó más", contó. "No me molesta tanto la crítica a uno, sino cuando se meten en las cuestiones personales. Igualmente sé que son las reglas, estoy donde estoy y esto es parte, sino fuese conocida todo quedaría reducido a un núcleo muy pequeño".

La conductora también se refirió a los datos falsos que hay en la web sobre su persona y, como anécdota graciosa, contó lo que se encontró una vez al buscarse. "Hace un tiempo me enojé mucho porque en Wikipedia decía que mi nombre era María Verónica Emilia, además habían puesto cosas horribles sobre mí, como que hice casting sábana. Aunque lo que más me molestó fue que pusieron que tenía como 58 años", dijo.

Además, Vero Lozano recordó el momento en que su hija la buscó por primera vez en Internet . "Un día la fui a buscar a Antonia a un lugar y estaba con una amiga. Las dos iban en el auto buscando en la web a Billie Eilish, a Miley Cyrus, etc, hasta que en un momento dicen: 'Vamos a poner Verónica Lozano'. Lo primero que encuentran es que era una conductora que estaba en pareja con Corcho Rodriguez, el ex de Susana Giménez, y ahí Anto me dice: 'Entonces Susana podría haber sido mi mamá y yo sería rubia'", culminó entre risas mientras la pequeña, a su lado, también sonreía.