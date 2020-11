Luciendo un vestido blanco, Juana Viale contó que su novio le propuso casamiento Crédito: Instagram

Hace unos meses, Juana Viale sorprendió a todos al contar que le encantaría casarse con su novio, el arquitecto y guitarrista Agustín Goldenhorn. Lo que nadie se imaginaba es que su chico ya le propuso matrimonio y, según reveló ella durante la emisión de La Noche de Mirtha, solo están esperando el momento adecuado para pasar por el altar.

"Esto es como si Gino Bogani me hubiese dicho, 'andá a casarte al mediodía y vení a trabajar a la noche'. Pero, ¿qué hice yo? Vine a trabajar a la noche, todavía no me casé", dijo ni bien comenzó el programa, mientras presentaba el look elegido para la velada: un vestido blanco digno de una novia.

"Tengo este vestido, que miren lo que es, de encaje de lion de brode en rafia sobre red de paillette de cristales. Una belleza que solo Bogani puede realizar, porque es una locura, se hace a mano", explicó emocionada por su atuendo. "Me encanta la pollerita para poder bailar, porque sin música y sin baile no hay vida. Y estas alitas de libélula ya que yo soy de la jungla, pertenezco a esa especie".

Al presentar las joyas que llevaba puestas, la actriz volvió a hacer referencia a un posible casamiento al reparar en un anillo con un brillante central en talla esmeralda. "¡Esta es la famosa roca! Tengo el vestido, tengo la roca y... tengo el programa", agregó entre risas.

Una vez en la mesa, mientras debatían sobre las bodas y los divorcios de los invitados, Juana confesó que su pareja le propuso matrimonio hace un tiempo. "Estoy re de novia, muy enamorada, muy enamorada, muy enamorada", repitió dejando en claro sus sentimientos.

"¿Y te vas a casar?", quiso saber Barby Franco. "Y... por ahí sí", respondió ella. "¿Te propusieron?", indagó Fabián Doman. "Sí, me propusieron. Será cuando se pueda, de la manera que se pueda", aclaró ella, sin contar detalles del romántico gesto de Goldenhorn.

"Fue algo muy natural. Nunca lo había pensado en mi vida ¿casarme? que raro... Pero no está mal, no se. Estoy convencida, solamente estoy esperando el momento preciso y oportuno para hacerlo", se explayó ante la inquietud de los otros comensales.

Viale también confesó que no recordaba haberle contado a su familia este "pequeño" detalle. "No se si lo saben", dijo entre risas. "A mi vieja le dije, 'che mamá, me gustaría casarme' y me contestó, 'bueno'. Pero no le quiero decir mucho porque sino arma todo ella y después solo termino cayendo a mi propio casamiento", agregó intentando desviar el tema. "Igual aclaro que no dije que me voy a casar, dije que me gustaría casarme", subrayó para cerrar el tópico.

Durante una de las primeras emisiones de La Noche de Mirtha de este año, la actriz reveló cómo conoció a su novio. "Fue una cita a ciegas", señaló Juana. "Me mandó un mensaje un sábado sin saber quién era yo, y yo tampoco sabía quién era él, nos había conectado un amigo. Ese día empezamos con un breve contacto telefónico y me hizo reír. Al día siguiente, le dije que tenía una hora para salir y tomar un vino y conocernos; dormí a los niños temprano, y me pasó a buscar", prosiguió.

Cuando Juana bajó del edificio, Agustín se sorprendió al ver quién era. "Como él no sabía que estaba hablando conmigo, me dijo 'ah, sos vos'", contó risueña la actriz. "Fuimos a un bar malísimo donde tomamos un vino malísimo, y ahí surgió la magia", recordó.

Juana Viale y Agustín Goldenhorn blanquearon su relación en noviembre de 2019, y en marzo de este año se dejaron ver en el bar Los Galgos, en una salida romántica. De negro, con una pollera con brillos y una musculosa, la actriz le sonrió a los flashes mientras tomaba de la mano a su novio de 42 años, de quien se la notaba muy enamorada.

