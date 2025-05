Viviana Canosa, sobre la denuncia de Javier Milei en su contra: “Está claro que detestan la libertad de expresión”

Este viernes, al inicio de su programa Viviana en vivo, Viviana Canosa se hizo eco de la denuncia que Javier Milei hizo en su contra -y de otros periodistas, como Carlos Pagni y Ari Lijalad- por “calumnias e injurias”.

“Hoy iba a ser un programa tranquilo, ayer hicimos uno sobre el nuevo Papa... Pero anoche el Presidente estuvo seis horas haciendo un streaming, imagínense a la hora que se acostó... Pero no paró de hablar de la prensa, de los periodistas. Estoy denunciada, yo me enteré cuando venía para acá ”, inició Canosa su envío, por la pantalla de eltrece, mientras en el graph podía leerse “Viviana le responde al Javo”.

“Sabía que [Milei] había estado ‘matando’ a toda la prensa menos a los ensobrados de siempre, los que escuchan ópera con él en Olivos. Hoy le voy a responder al señor Presidente de la Nación. Me causa mucha gracia todo esto; está claro que detestan la libertad de expresión”, continuó la periodista. “Lamento profundamente que no se estén ocupando de los niños perdidos, ni de la trata de personas. Cada vez que hablo de Loan o de la trata, al otro día siempre hay un palo para mí o una campaña mediática rara ”, sumó.

“Yo, realmente, miedo no les tengo. Lamento que algunos colegas, los ensobrados, sí. La verdad es que no se salvó nadie. Entramos los de El Destape, los de Clarín, los de Radio Mitre, los de LA NACION. Entramos todos, y a todos nos pone un apodo horrible”, siguió Canosa, en referencia a los dichos de Milei en el streaming de El Gordo Dan.

Luego de un resumen de lo que estuvo pasando en los medios en las últimas horas, Canosa volvió a tomar la palabra para hablar sobre la denuncia. “El Presidente estuvo ayer seis horas en un streaming. Yo no sabía que estaba mencionada como una de las ‘periodistas mandriles’, una categoría que para él es muy amplia, porque mete a todos los periodistas, menos a los cuatro o cinco. (...) Yo creo que al kirchnerismo se lo criticaba muchísimo, pero esto es mucho más grave. Es mucho más grave, en serio. Esto no me parece gracioso; esto se les va a terminar dando vuelta y no saben la que se les viene “, señaló.

“No soy vidente, pero no es muy difícil darse cuenta que lo que están haciendo está muy mal. El otro día lo escuché a Manuel Adorni, en plena campaña, decir que detesta la política y pidiendo el voto de los porteños, porque ellos supuestamente son las ideas de la libertad. Señores, de libertad no tienen absolutamente nada. No podés ir en contra de todo el periodismo, estar seis horas en un streaming hablando estupideces, tales como que querés hacer una obra de teatro en el Muro de Berlín. Un psicotécnico, urgente ”, continuó la conductora.

Sobre el final de su descargo, Canosa dijo: “Ayer cerré el programa preguntando dónde está Loan, y cada vez que hablo de la trata, de los niños abusados, de cosas profundas, importantes, que nos incumben a todos los argentinos, al día siguiente me aparecen denuncias y cosas raras”.

“ Lo que el Presidente no soporta es que todos los que considera mandriles le preguntemos, lo cuestionemos . No somos los que escuchamos ópera con él en Olivos los fines de semana. De esos cuatro o cinco no dijeron absolutamente nada. (...) Quieren periodistas presos. Y creo que esto, a los trolls de Milei, les parece gracioso. Cuando el kirchnerismo osaba hacer algo parecido, aunque ya a la distancia parecen bebés de pecho, salían a matarlos. Quiero ver a toda la prensa, y a los ensobrados también, diciendo que esto está mal”, apuntó.

“Me encantaría encontrarme a Milei para preguntarle por qué nunca me respondió el audio que le envíe. Me atreví a preguntarle seis meses antes de que fuera presidente un montón de cosas que no me pudo contestar, razón por la cual no habló nunca más de mí”, continuó en su descargo. “Y hace un año y medio o dos le dije a Mauricio Macri que Milei lo iba a traicionar. No hace falta que les cuente que claramente lo traicionó. Pero no solo traicionó a Macri, nos traicionó a todos, porque también traicionó a Sergio Massa. Milei traicionó a toda la gente que lo ayudó a llegar a ocupar el lugar en el que está hoy. Milei los traicionó a todos, y cuando vos hacés eso, hay un momento en el que la vida te la devuelve toda junta . Lo digo por experiencia de vida. Es un traidor. Y si por esto me quiere hacer otra demanda, no tengo problema”.

Luego, Canosa relacionó lo ocurrido con la denuncia por una supuesta red de trata de personas con posibles vínculos con figuras conocidas del mundo de los medios y el espectáculo que ella presentó el 14 de abril en Comodoro Py. “Yo sé por qué la denuncia, que habla de hechos de otros años, la hizo ahora: hice hace poco una denuncia muy grave, y creo que con eso estoy tocando a mucha gente poderosa. Esas cosas incomodan mucho al poder, y lo sé porque lo siento en carne propia ”, sentenció.