El descargo de Viviana Canosa tras conocerse que no se levantó el secreto de sumario en su denuncia: “Hay más testigos”

Viviana Canosa volvió a pronunciarse sobre la causa judicial que ella misma impulsó semanas atrás, a través de la cual denunció una supuesta red de trata de personas con posibles vínculos con figuras conocidas del mundo de los medios y el espectáculo. Después de que la Justicia decidiera mantener el secreto de sumario, la conductora afirmó que hay nuevos testigos y rechaza las versiones que ponen en duda la veracidad de sus afirmaciones.

“A mí no me van a asustar”, dijo frente a las cámaras, en un fuerte descargo a través de su programa Viviana en Vivo (eltrece). “ Todos decían que no había secreto de sumario. Claramente lo hay, se extendió y la causa continúa . Les pido, por favor, que tengan respeto hacia mi denuncia y que no digan estupideces”, apuntó.

A su lado, el abogado Juan Manuel Dragani, que la acompaña desde el inicio del proceso, aclaró que la investigación ya no les pertenece: “Ya la denuncia ni siquiera es nuestra, la denuncia es de la Justicia, y vos cumpliste con tu rol de ciudadana de denunciar. Nosotros no tenemos acceso a la causa porque vos no sos querellante, vos no acusás. Quien acusa o no será la fiscalía en base a las pruebas que se vayan desarrollando ”, detalló.

El letrado también confirmó que el secreto de sumario fue renovado por el juzgado interviniente, un detalle legal que implica que la investigación sigue avanzando, pero bajo estricta reserva. Fue entonces cuando Canosa lanzó otra afirmación: “Hay nuevos testigos”, dijo. Y continuó: “Anímense y sigan denunciando, hay mucha gente que está denunciando con su identidad reservada. No estamos jodiendo, esto es en serio, yo me lo tomo en serio”. Ante ello, su abogado agregó: “La Justicia también se lo toma en serio, por eso está investigando. Para aquellos que dicen haber visto la causa o que lo que vos denunciaste no existe, por favor, no mientan, no tuvieron acceso a la causa. Por algo se prorroga el secreto de sumario”.

La periodista rechazó ciertos comentarios de quienes sugirieron que se habría reunido en secreto con directivos de eltrece y apuntó directamente contra la versión de un cronista que deslizó la posibilidad de un encuentro privado con los responsables de programación del canal. “No me reuní con [Adrián] Suar, ni con Coco [Fernández], ni con [Pablo] Codevilla, ni con nadie. La Justicia está llevando una causa. Yo acá soy conductora de televisión, no mezclen las cosas. Si de verdad los menores abusados y la trata de personas les importan, cierren un poco el pico, no digan estupideces, no hablen de más y no salpiquen una causa que es noble y honorable ”, disparó.

Viviana Canosa al salir de los tribunales de Comodoro Py, el pasado 15 de abril Enrique García Medina

En su descargo, la comunicadora reafirmó su compromiso con la denuncia y dejó en claro que no está dispuesta a retroceder: “Laburo hace 34 años y no es mi único laburo, puedo laburar de cualquier cosa, pero estamos hablando de menores de edad, de niños y mujeres que la pasen mal. Concéntrense en eso y esperen a que hable la Justicia, sin inventar... Si tuviera que perder este trabajo por haber hecho una denuncia y jugarme la vida por los inocentes, no me interesa ”, mencionó.

Además, Canosa reveló que tuvo conversaciones con Adrián Suar sobre la situación y que no teme por su lugar en el canal. “Vivo de mi trabajo, pero a mí no me van a asustar los periodistas o cronistas de otros canales, porque yo tengo la dignidad que a ustedes les falta... Escucho testimonios muy pesados de personas que fueron abusadas”, sostuvo.

El expediente, del que no se conocen detalles concretos por la reserva judicial, fue impulsado por Canosa en calidad de ciudadana tras recibir, según ella misma dijo, información que ameritaba ser investigada. Aunque no forma parte activa del proceso como querellante, su testimonio inicial derivó en una causa formal, hoy en manos del Ministerio Público Fiscal.

“Esto no es un show mediático”, insistió la conductora, a la vez que pidió que se permita a la Justicia actuar. “Hay gente que sigue declarando, que tiene pruebas... Lo único que pido es respeto. Por mí, por los menores y por todos los que de verdad quieren que estas cosas se terminen”, concluyó.