“¡Volvemos!”. Gimena Accardi anunció su regreso tras el grave accidente que la bajó de los escenarios

Gimena Accardi está feliz. Después de haber sufrido un serio accidente doméstico que la obligó a pasar por el quirófano y a finalizar la temporada de teatro de Una semana nada más en Mar del Plata, la actriz compartió con sus seguidores que ya tiene la fecha en la que se dará su gran regreso a los escenarios.

“Buen día, ¿cómo andan? Salí del sillón, que ya es un paso muy importante, así que tengo otro decorado atrás” , comenzó diciendo en sus historias de Instagram, poniéndole humor a la situación. “Traigo más noticias. Ayer les dije que tenía novedades, así que las largo hoy”, anunció.

“La primera noticia, que me emociona decirla y se me quiebra la voz porque pensé que nunca más iba a volver a pasar esto, es que volvemos”, contó en referencia a la obra que protagoniza con su pareja, Nicolás Vázquez y el actor Benjamín Rojas. “¡Qué poco suspenso hice! Es que sí, no quiero andar con rodeos”, agregó enseguida entre risas.

Nicolas Vazquez y Gimena Accardi en Una Semana Nada Más Gerardo Viercovich

El gran regreso se producirá en el mes de abril, cuando Accardi ya esté 100% recuperada. “(La obra) vuelve a esa misma ciudad, a Mar del Plata. En Semana Santa, para tener la despedida que merecemos y para que la gente que no la vio, la pueda ver”, explicó la actriz. “Tenemos una felicidad absoluta de poder volver a Mar del Plata, de despedirnos de esa ciudad que amamos”, aseguró.

Como si fuese poco, la esposa de Nicolás Vázquez también le dio una sorpresa a todos sus seguidores del interior de Argentina. “La segunda noticia, con cero suspenso, es que arranca Una Semana Nada Más Tour. Vamos a ir por algunas ciudades del país y de otros países también, pero eso no lo podía decir”, anunció.

“Arranca el tour, los viajes y la felicidad de vernos cara a cara en algunas ciudades del país”, sumó antes de compartir unos videos de lo que fue la temporada de verano 2022.

“VOLVEMOS. Todo lo que deseaba: ¡VOLVER AL ESCENARIO! El lugar donde soy feliz, donde me olvido por un rato de los problemas. Me emociono de sólo escribirlo, VOLVEMOS, y más fuertes que nunca. Arranca el tour por algunas ciudades del país, y empieza en Mar del Plata. NOS VEMOS EN SAMANA SANTA”, escribió en su cuenta de Instagram, en donde compartió un video de la obra.

El accidente de Gimena

A comienzos de febrero, mientras paseaba a su perra por las calles de Mar del Plata, Accardi sufrió un inesperado accidente cuando se le enganchó la correa subiendo una escalera. “Hola a todos. Me apena mucho estar escribiendo esto, pero no quiero que se preocupen, así que personalmente les explico. Salí a pasear a mi perra a la noche (el último paseo antes de dormir) y cuando subía una escalera se enganchó la correa y caí, sufriendo una fractura multifragmentaria del extremo proximal del húmero”, escribió en aquel entonces en una historia de Instagram. “Ya consultamos con cuatro traumatólogos y todos coincidieron en ir a una cirugía”, reveló.

La noticia obligó a suspender la exitosa temporada veraniega de Una semana nada más, obra que igual terminó destacándose en la taquilla de Mar del Plata y en sus tradicionales premios Estrella de Mar.

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi y un emotivo frente a su público de Una semana nada más y junto a su compañero Benjamín Rojas Gentileza Vanesa Bafaro

La intervención de Accardi finalmente se hizo en la tarde el martes 9 de febrero en el Sanatorio de la Trinidad y estuvo a cargo del Dr. Pedro Hansing, el médico traumatólogo del club River Plate.

El 14 de febrero, ya en su casa, la actriz se comunicó con sus seguidores a través de sus redes sociales. “¡Hola a todos! Por fin en casa, recién hoy conecto con el teléfono y aprovecho para escribir unas palabritas sin aburrir: primero quiero agradecer a Nico que estuvo minuto a minuto al lado mío siendo mi enfermero de lujo, encargándose de todo con amor, como siempre”, comenzó el posteo de la actriz tanto en Instagram como en Twitter y continuó agradeciéndole de manera puntual a su traumatólogo.

Según detalló Accardi, se trató de una cirugía en su brazo izquierdo, el cual quedó fracturado en tres partes, más desplazamiento y debió ser reconstruido en el quirófano. “Fue una cirugía de cuatro horas con placa de titanio y ocho tornillos incluidos”, detalló la actriz. Para aliviar el fuerte dolor, Accardi debió ser tratada con morfina y tramadol, entre otros medicamentos.