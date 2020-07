Úrsula Corberó regresó a España, tras meses de aislamiento con la familia Darín

Úrsula Coberó regresó a su país tras largos meses de confinamiento en Argentina Crédito: Instagram: @ursulolita/Arale Reartes

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de julio de 2020 • 10:42

Tras meses de cuarentena obligatorio en la Argentina, Úrsula Corberó pudo regresar a España. La actriz vivió en las últimas horas emotivos momentos al reencontrarse con sus afectos al otro lado del Atlántico, luego de haber pasado largos meses de aislamiento en Buenos Aires junto a su novio, Chino Darín, y su familia.

En el día de ayer, la protagonista de La casa de papel compartió con sus millones de seguidores algunos momentos de felicidad a través de un video en el que se la ve disfrutar de platos típicos de la península ibérica junto a algunos de sus seres cercanos.

Más tarde, posteó una fotografía en la que sale retratada con un look de entrecasa y algo despeinada, aunque sin perder un ápice de la elegancia natural que la caracteriza. Junto al posteo, escribió: "Ains, he vuelto a casa, qué emoción".

La actriz estaba instalada junto al actor argentino en la casa de los padres de éste, Ricardo Darín y Florencia Bas. Úrsula venía de pasar una temporada en Japón y, tras permanecer dos semanas en España, había viajado a Buenos Aires para visitar a su novio. Fue en ese momento cuando se decretó el confinamiento en la Argentina, lo cual impidió a la pareja regresar al departamento en el que viven en Madrid.

En lo de los Darín

La actriz española manifestó en varias ocasiones, a lo largo de estas semanas, la buena acogida que recibió por parte de la familia de su novio. Cuando ya habían transcurrido dos meses de encierro, Chino Darín también explicó que entre todos se repartían las tareas de la casa, aunque indicaba que era Florencia Bas quien asumía la mayor parte.

"Mi mamá hace todo y no hay manera de pararla. Y nos tiene a todos activos porque, además, si no haces algo, te sentís mal. Por el bienestar y la alegría de los cuatro, cocinan las que saben, que son mi mamá y mi novia Úrsula. Yo soy un desastre y nadie quiere que cocine, pero lavo los platos. También entrenamos, jugamos a las cartas, o los juegos que se te ocurran, y hasta apostamos tareas domésticas a realizar. Nos estamos acoplando porque no es nuestra casa. Nos vamos acomodando en los espacios que quedan libres. La casa es acogedora y no hay problema, por suerte", contaba entonces el joven actor sobre esta forzada vuelta a la casa de sus padres.