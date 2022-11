Warren Beatty, demandado por una mujer que asegura haber sido abusada sexualmente por el actor cuando era menor de edad

escuchar

El lunes se presentó una demanda contra el actor y director Warren Beatty por abuso sexual, de acuerdo a lo informado por la publicación Variety. La demandante, Kristina Charlotte Hirsch, asistió a la Corte Superior de Los Ángeles y presentó la documentación en la que declara haber sido “coaccionada” por el protagonista de El cielo puede esperar a tener relaciones sexuales con él cuando ella tenía 14 años o 15 años. El presunto hecho habría sucedido en 1973.

De acuerdo a los documentos de la demanda a la que accedió Variety, Hirsch no nombra al actor sino que lo identifica como el hombre que fue nominado al Oscar por Bonnie y Clyde, una alusión más que directa a Beatty. Asimismo, la demandante, quien actualmente reside en Louisiana, alega haberlo conocido en el set de una película en el que le prestó “atención indebida”. Según Hirsch, Beatty le realizó comentarios inapropiados sobre su apariencia y le brindó su número de teléfono. La mujer asegura que el actor la llamó por esa vía en numerosas ocasiones y que en 1973 la invitó a un hotel donde se estaba hospedando.

Warren Beatty y Faye Dunaway protagonizaron Bonnie y Clyde, de Arthur Penn, el film que la demandante menciona en sus documentos

Entre los detalles de la demanda se desprende que el director de Rojos, quien en ese momento tenía 35 años, le ofreció ayudarla “con la tarea del colegio” y le realizó varias observaciones sobre su virginidad. “Utilizó su posición y su estatus como adulto y como estrella de Hollywood para coaccinar a la demandante a tener contacto sexual con él en múltiples ocasiones, incluyendo sexo oral, sexo simulado y relaciones sexuales forzadas con la menor” , puede leerse en la demanda presentada hace dos días.

En la demanda queda asentado que Hirsch estaba “inicialmente emocionada” por la atención, lo que la condujo a creer que estaba en una relación romántica con el actor. La mujer solicita ser compensada por “estrés emocional y psicológico” y explica en su demanda que, producto de lo sucedido, ha tenido dificultades para vincularse con “personas en posición de autoridad” y ha sufrido episodios en los que no pudo “confiar ni controlar” lo que le sucedía producto de las secuelas del abuso sexual.

Hirsch pudo presentar la demanda dado que una ley de California de 2019 abrió la denominada “ventana retrospectiva” de tres años para las denuncias de abuso sexual infantil que, en otro escenario, no podrían presentarse por el estatuto de limitaciones. La mujer es representada por los letrados Michael Reck y Michael Finnegan.

En cuanto a Beatty, el actor de 85 años fue contactado por Variety, pero la publicación no recibió respuesta de sus representantes.

Warren Beatty junto a su mujer, Annette Bening GROSBY GROUP

Beatty está casado desde hace tres décadas con Annette Bening, a quien conoció en el rodaje de Bugsy. La pareja, que tuvo cuatro hijos, es una de las más estables de Hollywood: “Warren es un excelente esposo y padre de familia”, declaró su esposa en más de una oportunidad. Hace tres años, la actriz habló sobre uno de sus hijos, Stephen Ira, quien inició la transición de género a sus 14 años. “Estoy muy orgullosa de él, de su inteligencia para sobrellevar todo”, expresó. Bening, de 64 años, contó en una entrevista con la Fundación AARP que su hijo nació biológicamente como mujer y que recibió el nombre de Kathlyn Elizabeth. Sin embargo, desde muy pequeño comenzó a manifestar que no se sentía identificado con el género femenino y a los 14 años comunicó que quería comenzar su transición.

Bening reveló que tenía muchos miedos respecto a la decisión de su hijo, y que quiso protegerlo de los comentarios ofensivos: “Una parte de mí pensaba que podría salvarlo del sufrimiento que se vendría, lo que obviamente era imposible”, manifestó y añadió: “Ellos tienen que vivir sus propias luchas, no podemos tenerlos en una burbuja”. Además, compartió una anécdota de su intimidad. “Stephen me dio un libro llamado Little Fish, que es la historia de una joven mujer transgénero que descubre que su abuelo menonita podría haber sido trans. Es muy movilizante”.

La reconocida actriz contó cuánto admira a su hijo Stephen Instagram

Por otro lado, la actriz también habló sobre la reacción de su marido, y aseguró que él fue un gran apoyo para su hijo en un proceso tan complejo. El actor, por su parte, le dijo a la revista Vanity Fair en 2016: ”Mi hijo es un revolucionario, un genio y mi héroe, como lo son todos mis hijos”. Ambos también son padres de Benjamin, de 28 años; Isabel, de 25 años y Ella, de 22 años.

