Will Smith enfrenta una demanda por acoso sexual

Otra vez, Will Smith quedó en el centro de la tormenta: el famoso actor y rapero fue demandando por el violinista Brian King Joseph por acoso sexual, despido improcedente y represalias. El músico fue parte de la gira "Based on a True Story: 2025“, el gran regreso a los escenarios de la estrella de Hollywood luego de 20 años.

Joseph tiene 33 años y alcanzó la fama en 2018 cuando llegó a la final del reconocido reality America’s Got Talent. Según publicó la revista People, el 30 de diciembre, se presentó en el Tribunal Superior de California, en Condado de Los Ángeles, y radicó una denuncia contra el protagonista de Hombres de negro y Treyball Studios Management, Inc, su compañía.

Will Smith vuelve a la música y lanza su primer álbum después de 20 años (Fuente: Instagram/ Will Smith)

Joseph relató ante la Justicia una serie de sucesos que tuvieron lugar mientras trabajaba para Smith y que terminaron en su despido. El episodio que desencadenó el final de la relación laboral, consta en los documentos, sucedió en un hotel de Las Vegas. El violinista acusó a Smith de “comportamiento depredador” y aseguró que el actor lo “preparó deliberadamente” para “una mayor explotación sexual” mientras realizaba su gira.

El eje de la demanda

La relación entre Joseph y Smith comenzó en noviembre de 2024, cuando la estrella de Hollywood contrató al violinista para actuar en un show en San Diego. Luego lo invitó a unirse a su gira 2025 y a tocar en su próximo álbum. En marzo de 2025, el espectáculo desembarcó en Las Vegas. Allí -reprodujo la revista Variety en base a la demanda- la empresa reservó varias habitaciones de hotel para la banda y los miembros del equipo.

Joseph relató que su bolso, donde tenía las llaves de su habitación, desapareció durante varias horas antes de que la dirección del hotel la encontrara y se la devolviera, y que tanto el personal del lugar como los organizadores del tour tenían acceso a los cuartos. Cuando regresó al cuarto luego del espectáculo, alrededor de las 23, descubrió que alguien había entrado y había dejado varios objetos y una nota.

Entre las cosas que aparecieron en su habitación, el violinista mencionó toallitas, medicamentos para el VIH con el nombre de otra persona, una botella de cerveza y una mochila. También encontró una nota que decía: “Brian, volveré no más tarde de las 5:30. Solo nosotros”. La carta tenía un corazón dibujado y estaba firmada por “Stone F”.

Will Smith fue demandando por acoso sexual y quedó en el centro de un escándalo GIORGIO VIERA - AFP

Para Joseph, la secuencia fue un mensaje claro que señalaba que “un individuo desconocido pronto volvería a su habitación para mantener actos sexuales” con él. De inmediato, notificó sobre lo sucedido tanto a la seguridad del hotel como a los representantes de Smith. También dio aviso a la Policía.

Algunos días después de lo que sucedió en Las Vegas, Joseph relató que una persona del equipo del tour lo “avergonzó” por el incidente, le dijo que todo era un invento de él y que por ese motivo lo iban a despedir. “Todo el mundo asegura que lo ocurrido es mentira”, le aseguraron en ese tenso enfrentamiento. Luego fue efectivamente desvinculado de la gira y reemplazado por otro músico.

En la demanda, Joseph explicó que lo que sucedió le causó “grave angustia emocional, pérdidas económicas, perjuicio a su reputación y otros daños”, incluidos “trastorno de estrés postraumático y otras enfermedades mentales como resultado del despido”.

Jada es la segunda esposa de Will Smith, de quien se separó públicamente en 2016 (Foto: Instagram @willsmith)

Este no es el primer revés judicial que tiene Will Smith en los últimos días: el 1° de diciembre su exsocio Bilaal Salaam presentó una demanda por tres millones de dólares contra la esposa del ganador del Oscar, Jada Pinkett Smith, por una supuesta amenaza verbal.

La respuesta de Will Smith

“Las acusaciones del Sr. Joseph contra mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes”, le dijo Allen B. Grodsky, el abogado de Smith, a la revista People en un comunicado publicado el 1° de enero. “Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales a nuestro alcance para abordar estas acusaciones y asegurar que se esclarezca la verdad”, completó el letrado. Will Smith, por el momento, optó por el silencio.