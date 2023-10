escuchar

Este domingo, por la noche, en el programa La noche de Mirtha, Sergio Massa junto a su esposa Malena Galmarini, como exponentes de Unión por la Patria, visitaron los estudios de televisión para contar cómo vienen los últimos días de la campaña presidencial a una semana de las elecciones del domingo 22 de octubre para elegir al nuevo presidente del país. La mesa contó también con la participación de la periodista María Julia Oliván y de Moria Casán. La vedette no pasó desapercibida con sus ocurrentes aportes y todos los invitados se sorprendieron al descubrir la particular frase con la que Moria motiva a su yerno cuando las críticas lo atormentan.

A lo largo de la cena, el candidato del oficialismo contó sus propuestas a la audiencia, mientras que su esposa, la actual directora de AySA, dio un pantallazo sobre la gestión de la empresa de saneamiento de agua y sobre los desafíos políticos de cara a las elecciones presidenciales. Por su parte, la actriz y exmodelo Moria Casán, que está en pareja con el exsecretario de deportes de Carlos Menem y padre de Malena, Pato Galmarini, recordó sus inicios en el mundo del espectáculo y profundizó sobre su filosofía de vida.

Mirtha Legrand recibió en su mesa a Sergio Massa, Malena Galmarini, Moria Casán y María Julia Oliván Captura de pantalla

Además de subrayar lo mucho que ama su trabajo, Moria dio detalles sobre su actitud frente a la vida: “Siempre me arreglé yo sola, trabajo un montón y no me quejo, no me enfermo y nunca me duele nada. No soy una wonderwoman, lo que creo es que es una cuestión de actitud”, afirmó tajante. Mirtha, sorprendida ante la afirmación de la vedette, apuntó “¿Ni los huesos?” y ante la negativa de Moria, Massa remató: “Es imbatible, mamá Mo”. Mostró así, una vez más, la complicidad y el buen vínculo entre ambos.

Sergio Massa se mostró complice con Moria Casán en la mesa de Mirtha Captura de pantalla

La artista también reveló que se encuentra explorando y leyendo sobre una serie de enseñanzas esotéricas que la ayudan a vivir libre de mandatos: “Admiro La Kabbalah, sus preceptos hablan de enfocarte siempre en vos y en lo que te interesa, y no en los de afuera que te vampirizan. Eso ayuda a que uno como ser humano esté armonizado”. “¿Nada te hace daño?”, quiso saber Mirtha, pero la respuesta de Moria fue rotunda: “No”. Massa, rápidamente, reveló el consejo que le da la diva cuando recibe comentarios negativos: “Cuando me critican Moria me manda audios y me dice “envaselinate”. No le des bola a los ataques”, develó el ministro de Economía entre risas. Hacia el final del programa, Moria expresó su apoyo a la candidatura de Massa y agregó entusiasmada: “Sería fabuloso estar en el balcón y pertenecer a la familia del presidente”.

El inicio de la relación entre la diva y el exfuncionario

Moria Casán y Fernando Galmarini, padre de Malena, titular de AySA y esposa de Massa. Además, el ex funcionario tiene otros cuatro hijos y once nietos.

A pesar de conocerse desde hace mucho años, el amor entre Moria Casán y Pato Galmarini nació a mediados del 2021. Ambos mantuvieron un breve período de noviazgo hasta que el 11 de diciembre decidieron realizar una ceremonia en secreto. Ese mismo día, sellaron su vínculo durante un partido entre Boca y Central Córdoba.

Según contó Galmarini en distintos medios, él logró enamorar a la vedette y conductora en una emisión de su programa A la Cama con Moria, hace unos 30 años atrás. Por su parte, Moria admitió en numerosas ocasiones que se siente muy “implicada emocionalmente”. “Me parece que me permití dejarme querer. Me di cuenta que yo sentía cosas por él y después me permití dejarme querer por él”, precisó en un programa radial. Según trascendió la pareja comenzó a acercarse cuando él empezó a darle clases de historia. “Tengo un crush con mi profe de historia”, declaró Moria en una entrevista y a partir de ahí el romance, que se consumó en matrimonio, siguió viento en popa.

LA NACION