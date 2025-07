La irónica reacción de la China Suárez tras el respaldo de Pampita a Benjamín Vicuña

Después de que la China Suárez lanzara un durísimo descargo en las redes sociales cuestionando el rol de Benjamín Vicuña como padre, Pampita Ardohain salió a respaldar públicamente al actor chileno. La intervención de la modelo reavivó viejos enfrentamientos y la actual pareja de Mauro Icardi no tardó en reaccionar.

Mientras se preparaba para embarcar rumbo a Turquía para acompañar al jugador de Galatasaray, la ex Casi Ángeles fue consultada por un cronista del programa A la tarde (América TV) sobre su situación actual con el padre de sus hijos Magnolia y Amancio.

“A veces las cosas son muy injustas”, lanzó Suárez, en supuesta referencia al vínculo que mantiene con Vicuña, de quien se separó en 2021. Cuando le preguntaron si tenía algo más para agregar sobre el conflicto con el actor, la actriz sumó: “Yo ya dije todo lo que tenía que decir… Me siento aliviada, era súper necesario”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su reacción ante la pregunta sobre el apoyo público de Pampita a Vicuña. La modelo, con quien Suárez ha logrado mantener un vínculo cordial en el marco de la familia ensamblada que componen, se pronunció en defensa del padre de sus hijos mayores. Respecto a esta postura, la China apuntó: “Yo ya no me sorprendo de nada”.

La frase contrasta con la imagen de armonía que ambas habían logrado construir en los últimos años, dejando en el pasado su enfrentamiento por el recordado episodio del motorhome, cuando en el año 2015 Pampita, por entonces pareja del chileno, irrumpió en el lugar donde se encontraban La China y Vicuña rodando El hilo rojo y aseguró haber presenciado una situación comprometedora.

En cuanto al conflicto actual, uno de los puntos más polémicos es la revocación que hizo Vicuña del permiso para que sus hijos viajen al exterior. Sobre este tema, la China explicó: “Me enteré hace dos días. No me tiene que ‘dejar’, los dos tenemos un permiso. Así como viajan con él a Chile las dos veces que fueron, también lo hacen conmigo y estuvo todo bien”.

En diálogo con el cronista, Suárez también habló de sus proyectos laborales y personales y evitó pronunciarse sobre un posible casamiento con Icardi: “Se están por estrenar dos series, por suerte”, comentó.

Frente a los rumores que apuntan a una posible mudanza definitiva a Estambul junto al ex de Wanda Nara, la actriz aclaró que no se trata de una decisión permanente. “Voy un par de días y vuelvo a buscar a mis hijos. Tengo una reunión importante, por lo que no me voy para siempre como dicen”, explicó.

Respecto a su situación emocional en medio de la polémica, Suárez aseguró estar “tranquila”. Sin embargo, cuando el cronista le mencionó el “juego mediático” del que habló Vicuña, la actriz volvió a mostrarse firme: “Yo no juego a nada”.

La intérprete habló también de su relación con Nicolás Cabré, padre de su hija mayor, Rufina. “Con Nico estoy muy bien. Tengo una buena comunicación”, afirmó.

La China Suarez habló con el programa A la tarde desde Ezeiza, antes de viajar a Turquía junto a su pareja, Mauro Icardi Gerardo Viercovich

¿Qué dijo Pampita?

Si bien en los últimos años Suárez y Ardohain se esforzaron por mostrar una relación cordial por el bienestar de sus hijos, Pampita no dudó a la hora de posicionarse del lado de su ex tras las críticas de Suárez a Vicuña en su rol de padre después de que el actor chileno revocara el permiso para que Magnolia y Amancio salieran del país rumbo a Turquía.

Yanina Latorre se comunicó con la modelo para conocer su opinión sobre el nuevo conflicto familiar y, durante la emisión de su programa Sálvese quien pueda (América TV), leyó al aire el contundente mensaje que recibió de Pampita.

Pampita salió en defensa de Benjamín Vicuña tras los dichos de la China Suárez

“Benjamín es un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, generoso. Siempre fue así, su vida entera son sus hijos. Son la luz de sus ojos. Yo lo he dicho siempre”, afirmó la modelo, sin dudar en defender el rol paternal del actor.