Yanina Latorre reveló su fanatismo por la Navidad

Yanina Latorre fue la invitada de este miércoles en Otro día perdido, el ciclo conducido por Mario Pergolini por la pantalla de El Trece. En una charla distendida, la conductora repasó distintos aspectos de su vida y reveló una de sus pasiones ocultas: su fanatismo por la Navidad.

La presentadora de Sálvese quien pueda (América TV) explicó primero un término propio que bautizó como “conchasequismo mental”, que utiliza para referirse a una forma convencional de llevar la vida, que ella afirma haber dejado atrás, salvo en lo concerniente a las fiestas navideñas.

“En el pasado, yo era la que iba a Punta del Este, la que tomaba el té con cupcakes, la que hacía todo como había que hacer, la que se recibió, colegio de monjas, los domingos rezaba el rosario, di clases de catequesis... Todo prolijito. Me casé, tuve dos hijos, fueron al colegio... Lola es abogada, Dieguito se está por recibir de abogado. Una cosa de concha seca al ‘dope’”, resumió primero entre risas.

Tras ello, aseguró “combatir” estas dinámicas, aunque con una excepción: su devoción por la Navidad, y contó que en su casa cada objeto remite a esa festividad. “El papel higiénico es de Papá Noel, comés tostadas y untás el queso con el cuchillito de Papá Noel, tengo repasadores de Papá Noel. Tengo seccionado el altillo con decoración”, detalló.

La panelista relató, además, que tiene figuras parlantes que se activan al ingresar a la casa. “Tengo un par de Papá Noel que cuando entrás a casa cantan ‘jingle bells’”, dijo sobre una pasión que no se limita solo a esa época del año, ya que también disfruta de Halloween: “Pero yo después para afuera me hago la que no, que soy borracha. Mentira”, señaló con humor.

En relación a cómo se viven esas fechas en su familia, comentó que es ella quien organiza el armado del árbol y que incluso tiene un hábito personal que repite cada diciembre: “El día que armo el árbol, me saco la foto con la estrella. Sí, soy una pelotuda”. Pergolini quiso saber si cuando sus hijos eran pequeños llegaban a recibir la visita de Papá Noel: “Un día se dieron cuenta de que era Diego [Latorre, su esposo] porque le salían los pelos abajo del disfraz. Uno dijo: ‘Es papá’”.

Al referirse a qué sucede con los adornos después de las fiestas, admitió que por salir de vacaciones el 27 de diciembre muchas veces los decorados permanecen hasta casi finalizado el verano. “En febrero cuando vengo, hay Papá Noeles desvencijados, eso me da medio depresión”, confesó.

Otro de los temas que surgió en la charla fue la dinámica de los regalos. “El regalo me lo tiene que hacer Diego, carísimo, carísimo, que si no me ofendo”, aseguró.

Masterchef Celebrity

Yanina Latorre reveló en su programa detalles sobre lo que ocurre detrás de escena en la producción de MasterChef Celebrity, el certamen de Telefe. La conductora de Sálvese quien pueda contó que uno de los participantes decidió abandonar el cicloa a un día de iniciar las grabaciones, generando sorpresa entre los demás concursantes.

Latorre describió el clima de tensión que se vive en el set: “Están todos a las puteadas, la producción con los participantes. Primero, todos cocinan para el culo. Tuvieron que bajar el nivel de los desafíos porque parece que nadie arranca ni te sale de un fideito hervido”.

Además, explicó que la primera eliminación del certamen ya se había producido, aunque en este caso se trató de un abandono voluntario de un concursante. “El que fue al primer programa, estuvo todo el día y cuando se fue, dijo: ‘Esto es muy duro, no me esperen mañana’, es Pablito Lescano. No volvió nunca más. El tema es que ya grabaron muchos programas”, adelantó la panelista, y aclaró que la producción ya se encuentra buscando un reemplazo para ocupar su lugar.