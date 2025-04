Yuyito González aseguró que no hubo “tercero ni tercera” en discordia y defendió a Karina Milei: “No le falten el respeto”

Luego de anunciar su separación de Javier Milei, Amalia Yuyito González fue abordada por la prensa a la salida de su programa. “No tengo nada para decir”, fue lo primero que apuntó la conductora y exvedette sobre el fin de su relación con el Presidente. Sin embargo, aclaró que no hubo terceros en discordia y aseguró que Karina Milei no tuvo nada que ver con la ruptura. “No le falten el respeto”, pidió.

“Ya lo dije todo en mi programa y punto. No tengo nada más que aclarar”, aseguró en un principio González a los movileros de eltrece. “Ni soñando te la digo”, respondió cuando le preguntaron por la charla final, explicó que está “enterísima” y aclaró que no hubo “ni tercero ni tercera, ni cuarto, ni quinto” en discordia. “Respeto por el Presidente, por favor les pido” , remarcó. “¿Con Karina quedó buena relación?”, le consultó el cronista de Puro show en relación con su excuñada antes de que se fuera. “No le falten el respeto. Es una falta de respeto”, reaccionó algo indignada.

Amalia Yuyito González y Javier Milei, tiempo atrás Instagram/@yuyitogonzalezok

El arranque de su programa, con nuevo tema y sin el muñeco de Milei

Sin la tristeza con la que ayer anunció el fin de su relación con Javier Milei, pero tampoco con el tono festivo que la invadió durante todo el año pasado, Yuyito González arrancó hoy Empezar el día, su programa de Canal Magazine con algunos cambios, nueva canción, alguna que otra indirecta y un fuerte mensaje para quienes la criticaron. “Yo le tengo que hacer un monumento a mis ovarios”, aseveró.

Lo primero que llamó la atención de la apertura fue la ausencia del muñeco de madera de Javier Milei, que desde que comenzó la relación hasta hoy adornaba, junto al de ella, una de las repisas del decorado. En cambio, las cámaras enfocaron varias veces un muñeco de ella más grande junto al pony que hace apenas unos días usó para apuntar contra quienes la tildaron de agrandada.

Otro cambio rotundo fue la canción de entrada : desapareció el tema de Rodrigo Tapari “Me gusta todo de ti”, y comenzó a sonar “Las avispas”, un merengue de Juan Luis Guerra que reflexiona sobre la fe y habla de la protección de Dios ante la adversidad. Y así como hacía con la letra de amor en el pasado, esta vez Yuyito González eligió cantar mientras miraba a cámara un fragmento del nuevo tema: “Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo ´no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa’ que lo piquen´”.

“Cuánta picadura de avispa que hay dando vuelta” , disparó mientras se movía al ritmo del artista dominicano. “No, no los piquen. Dejémoslos en paz. No picamos más a nadie”, agregó al rato, aunque no mencionó a quién estaba haciendo referencia. En ese momento pidió bajar la música y realizó un breve descargo.

Primero, contó que estuvo junto a su producción buscando canciones positivas. “Estamos contentos, felices y agradecidos a Dios de tener este lugar hermoso para venir todas las mañanas”. Luego se excusó por la tos y el catarro y se acercó hasta la repisa. “Ayer estos lugares habían quedado vacíos. Pero resulta que la reina volvió a su lugar, al que le corresponde. Ella, única, diosa, bella, bomba”, enumeró mientras en las manos sostenía un muñeco de madera más grande que los anteriores de ella misma, que durante un tiempo fue reemplazado por otro más chico y el del Presidente, su expareja.

Yuyito González contó en su programa el fin de la relación Captura

Acto seguido, agarró el pony de peluche al que se había subido hace unos días para responder a quienes la criticaron. “Les quiero decir algo y quiero que les quede de mensaje: el pony es un símbolo. No es por quién vos puedas tener al lado o no. Yo cuando hablo del pony hablo de que yo me siento empoderada, una mujer que se autovalora. Por supuesto, que tengo a Dios en mi vida, es lo principal. Tengo logros, autoestima elevada… el tema del pony tiene que ver con eso y no con circunstancias de tu vida, en qué trabajo estás, si tenés rating, si te ven, si te quieren o no, si tenés pareja o no. El pony tiene que ver con vos, no con otras cosas”, explicó.

“Subite al pony, amigate con el pony de otro”, le pidió luego a su audiencia y aseguró que la gente que no se valora en general rechaza a la que se siente empoderada. “Yo sé lo que soy. Sé mis valores . Sé mis límites, sé cuándo ponerlos”, señaló. “Hoy tengo que ir a la ginecóloga, justamente. Voy a traer una foto, una ecografía, un algo de mis ovarios. Porque ¿saben los ovarios que tengo? Lo vengo comprobando últimamente sobre todo”, confió.

Amalia Yuyito González y Javier Milei, el día en que el Presidente fue entrevistado por la conductora Instagram/@yuyitogonzalezok

