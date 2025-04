Yuyito González y Javier Milei: de la “primera cita” en el Luna Park a un romance que dio que hablar

Su primer encuentro se dio en octubre de 2023 y fue formal y laboral. Él estaba en campaña presidencial y ella lo invitó a su programa para que contara su proyecto de país. Por ese entonces, estaba en una relación así que no miró a la conductora con otros ojos. “Yo estaba en pareja y dentro de mis defectos que tengo es que soy profundamente monógamo”, contó más tarde Javier Milei sobre su historia de amor con Yuyito González. Historia de amor que nació de un “flechazo” meses después, cuando ya estaba separado, había ganado las elecciones y estaba al frente de la Argentina.

El 22 de mayo, Amalia Josefina Trombetta –popularmente conocida como Yuyito González- y Javier Milei hubieran celebrado su primer aniversario. Y en estos más de 300 días juntos, compartieron momentos de pareja como cualquier hijo del vecino, pero también tuvieron encuentros protocolares debido a la investidura de él. También ensamblaron su familia, compartieron eventos con los hijos de ella, con los padres de él y con su hermana Karina, quien, por caso, fue quien ofició de cupido.

La entrevista de Javier Milei con Yuyito González

Si bien al principio quisieron mantenerlo en la intimidad de la pareja, mientras se conocían y veían cómo evolucionaba su amor, cuando notaron que iba en serio, que apostaban a la relación y que no tenían nada que ocultar, decidieron expresarse públicamente al respecto. Manejando sus tiempos y entendiendo la curiosidad de la prensa y de quienes querían saber detalles de la vida privada del Primer Mandatario por un lado, y de la exmodelo por el otro, que tiene años de carrera en los medios y está acostumbrada a que se interesen en su vida.

Hace casi un año, en mayo de 2024, Javier Milei presentó su libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica (Editorial Planeta) en el Luna Park, estadio al que asistieron miles de seguidores libertarios. También estuvo el arco político que lo acompaña desde que inició su carrera presidencial. Y entre los presentes aquella noche sorprendió la presencia de Yuyito González quien, se supo más tarde, fue invitada por la secretaria de la Presidencia y hermana de él, Karina Milei.

Yuyito González, Javier Milei y un romance que duró once meses Instagram/@yuyitogonzalezok

“Ahí es donde ocurrió verdaderamente el flechazo”, le contó el economista a Susana Giménez en una entrevista que brindó tiempo después. Además, consideró que esa fue su primera cita. “Yo pude interactuar con ella, y ahí dije, ‘guau’. Y aparte, ya hacía cerca de tres meses que yo había terminado mi anterior relación”, aclaró quien había estado en pareja con la imitadora Fátima Florez.

En tanto, contó que él ya se había interesado por la exvedette cuando la vio en un programa de televisión. “Es muy interesante lo que me ocurre con Amalia: ella fue a un reportaje una vez cuando volvió de México. La vi y quedé impactadísimo. Dije ‘qué hermosa mujer’. Y la realidad es que eso era injusto para con ella porque tenía una idealización de ella. Lo más maravilloso es que cuando he tenido la posibilidad de conocerla es mucho mejor de lo que yo la había idealizado”, sostuvo el Presidente y describió la relación como “verdaderamente hermosa”.

Romance en el Luna Park

Sobre aquel primer encuentro en el Luna Park, Yuyito fue cautelosa. Al día siguiente, cuando todos querían saber sobre su presencia, la conductora narró los hechos y contó hasta donde quiso, resguardando los primeros momentos de la pareja que apenas se estaba empezando a consolidar. “En octubre (2023) arrancamos con el programa y, como Milei estaba en campaña, me gestioné sola la entrevista. Y para el Luna Park hice lo mismo. La verdad es que me gustaba ver la presentación del libro, un evento privado, nada estatal. Así que empecé a gestionarlo. Me pasaron a buscar, fui con una amiga que colabora conmigo y me sentaron ahí donde me sentaron. Me podían haber sentado en la última fila y me daba igual porque yo no tenía ni noción ni de dónde me iban a sentar ni absolutamente de nada”, explicó la conductora que disfrutó del acto sentada junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Una celebración íntima Instagram/@yuyitogonzalezok

También reveló que aquella noche había 300 periodistas cubriendo el evento y que ella no estaba al tanto de que había que acreditarse. Entonces, decidió apelar a algunos contactos que le habían quedado de cuando entrevistó al entonces candidato presidencial. “Entré al Luna Park con Sandra Pettovello, porque ella fue a mi programa cuando fue Milei y ahí se generó una especie de buena onda. Abrieron una puerta y era el camarín. Yo no sabía ni que había un camarín ni que estaba Milei adentro”, agregó.

Ahí entró la figura de Karina Milei como cupido de la relación que acaba de llegar a su fin. “Estaba Karina, que ahí la conocí y la saludé. Estaba mi asistente y amiga, estaba Sandra (Pettovello), estaba (Javier) Milei –describió-. Estuvimos un rato, compartimos, sin catering ni nada. Y cuando nos vimos fue esa cosa como lo que pasó cuando nos vimos en el programa, eso del entusiasmo”, dijo sobre su primera impresión, ya con otros ojos, lejos de la formalidad que habían mantenido meses atrás.

“Me parece un hombre lindo, es muy inteligente. Lo vi en mi programa y lo vi ayer, no tengo ese trato para decirte si me parece que tiene buen sentido del humor, te diría que sí”, decía Yuyito González un año atrás, sin animarse a revelar sus verdaderos sentimientos frente a cámara.

Yuyito en el palco presidencial del Teatro Colón, en la apertura de las sesiones legislativas 2025, con los padres de Javier Milei

La reacción de sus íntimos

Una vez que la relación prosperó, el jefe de Estado decidió presentarle su novia a sus padres, Alicia Luján Lucich y Norberto Horacio Milei. En septiembre de ese mismo año, compartieron la primera comida en la Quinta de Olivos, donde con el tiempo la conductora pasaría algunas noches y por el día entrenaría en el gimnasio. Era una convivencia “a medias”, y ella misma explicó por qué se dio de esa forma: es que no le gusta que hablen de lo que hace o deja de hacer.

Con respecto a la familia de Yuyito, la primera reacción de sus hijos fue de sorpresa. Ninguno sabía que su madre iría a aquella presentación del libro y les sorprendió cuando la vieron por televisión y que su nombre se había convertido en tendencia en las redes sociales. Al día siguiente le hicieron una sugerencia desde el amor, buscando cuidarla. “Saliste en todos lados, no leas nada. Sos una persona coherente, centrada, no te metas mucho en todo esto”, contó ella sobre las palabras de sus hijas Bárbara, de su relación con Guillermo Coppola, entre 1983 y 1987, y Brenda, de su pareja con César Di Aloy, de quien se separó hace más de 20 años. Stéfano, en tanto, es el hermano mellizo de Brenda, pero no le dijo nada a su madre en ese momento ya que no estaba en el país: vivió en el exterior muchos años y regresó a la Argentina para potenciar su carrera de modelo.

“Solo fui a un evento”, minimizó Amalia en aquel entonces frente a sus hijas. Brenda, en tanto, fue un poco más tajante al intuir el desenlace. “Estás flasheando. No te metas en esa”, le dijo a su madre quien, entonces, optó por dejar de comunicarle los próximos pasos sobre su vínculo con Milei.

La pareja en el balcón de la Casa Rosada, en diciembre pasado Captura de video

A partir de allí, la influencer se enteró de todo por los medios. Sus hermanos, en tanto, lo supieron por boca de su madre. “Les contó a mis hermanos menos a mí”, aseguró Brenda, que además hizo una autocrítica al respecto: “Yo me puse en el rol de juzgarla. Hacemos eso los hijos”. Más tarde, se referiría al vínculo que mantenía con el Presidente, a quien públicamente ha llamado “padrastro”, y con quien ha compartido reuniones familiares.

Un asado con Milei

El encuentro fue a finales de septiembre del año pasado, un domingo de sol, como disfruta cualquier familia. Con la diferencia de que en aquella reunión había que seguir determinados protocolos. Más bien entender que además de almorzar con el novio de su madre, lo harían con el Presidente. Y con él estaría presente su seguridad. “Vino con las dos personas que lo acompañan siempre a todos lados y una camioneta blindada que la puerta pesa más que todo este edificio”, relató en aquel entonces Brenda en su programa de stream Tengo capturas (La Casa).

Luego, contó que su hermana fue la anfitriona: su familia se juntó en su casa en un barrio privado. “Hay ventanales y se ve todo. De repente, vemos que había gente en la plaza de al lado, haciéndose la que tomaba mate, que estaban con los perros, con los nenes. Y mi cuñado nos advierte: ‘Todas esas personas que están afuera saben que él (por Milei) está acá’”.

La modelo también reveló algunas de las charlas que tuvo con el Primer Mandatario. “Yo le hice preguntas tipo: ‘¿ahora no podés ir a un restaurante o al cine?‘. Buscaba llevarlo a tierra, más sobre cómo es ser un Presidente”, explicó y agregó que también le hizo una consulta económica buscando saber qué hacer con sus ahorros, pero, entre risas, advirtió: “No entendí nada. Te habla con unos términos tan técnicos, términos económicos, que quería empezar a googlear todo lo que me estaba diciendo. Puse carita de que entendía y le agradecí”.

Yuyito González solía subir en su cuenta de Instagram fotos con su novio, el presidente Javier Milei Instagram/@yuyitogonzalezok

Luego de haber contado detalles íntimos del asado familiar que compartió con Milei, Brenda le consultó a su madre y a su pareja si había hecho bien en referirse públicamente al respecto, y también al mencionar al Presidente como su “padrastro”.

“Che, ¿hablé bien? ¿está todo bien? Díganme cualquier cosa”, le consultó a la conductora a través de un mensaje de WhatsApp. La respuesta fue directamente de él, quien lo hizo por audio desde el celular de Yuyito González. “Hola, hija, ¿cómo estás?” -se escuchó del otro lado del teléfono-. Te estuve viendo en el streaming. La verdad que estuviste muy bien y me hiciste quedar como un caballero. Te agradezco infinitamente, Brendi”.

El límite de Yuyito y las versiones de crisis

Mientras tanto, la relación continuó viento en popa. Un poco dentro de la intimidad, otro poco dentro de lo protocolar. Ya hacía rato que había dejado de ser una sorpresa ver a Yuyito González acompañando a Javier Milei en el balcón de la Casa Rosada y ocupando el rol de Primera Dama, pero sin dejar de lado sus actividades profesionales.

Se mostraban cuando querían y podían. Sin embargo, en más de una oportunidad debieron enfrentar distintas crisis de pareja, que ellos siempre se encargaron de desmentir. Especialmente ella, a quien los medios suelen buscar en cada oportunidad y quien, además, tiene cámara para hacerlo. Aunque no se sienta obligada a hacerlo. Y así lo dejó en claro.

Antes de Yuyito González, Javier Milei estuvo en pareja con Fátima Florez Instagram/@yuyitogonzalezok

En diciembre pasado, después del discurso del Presidente sobre su primer año de mandato, fue la primera vez que se refirió al tema. Al día siguiente, la conductora apareció en su programa Empezar el día con el mismo traje que había vestido en el acto. “Te amo”, fue lo primero que dijo mirando a cámara cuando apareció una imagen de Milei de fondo.

“Cuanto más nos quieren herir, más potencian nuestro amor. Cuando más nos quieren hacer daño, más nos unimos, más nos fortalecemos”, agregó, de manera contundente.

En otra oportunidad había tenido que aclarar que tampoco se habían separado luego de que ella dejara de seguirlo en las redes sociales. Y, ya enojada con la situación, considerando que siempre surgen rumores de ruptura, enfatizó que no respondería a la prensa porque “todo está cargado de toxicidad”. “No me interesa, guárdense la toxicidad para ustedes”, dijo mirando a cámara.

“Ponen a cada rato ‘crisis’. No hay ninguna crisis. El tema es así: si yo me voy de viaje con el presidente de la Nación, me matan. ‘¿Por qué se tomó el avión que se lo pago yo?‘. ¿Se entiende? No hay chance de que yo pueda compartir ciertas cosas. Si voy a Olivos, con que hago gimnasia. ‘Te hicieron el gimnasio’. Y no me hicieron ningún gimnasio. Si voy, porque voy; si no fui dos días, hay crisis. Yo digo: ¿están atrás del árbol? ¿Dónde están? Increíble”, se expresó también la conductora, cansada de tener que lidiar con las versiones sobre su pareja.

Los gritos de aliento de Yuyito a Milei durante su discurso en la CEPAC

“No hay crisis, gente. Termínenla. No puedo hacer todo porque no puedo estar en el trabajo del otro todo el tiempo, como la otra persona tampoco puede estar en el mío, ni correspondería –agregó-. Tampoco voy a hacer esto de ‘amor, vamos a sacarnos una foto para demostrar’. No va más eso. Yo no me voy a sacar más fotos ni mostrar chats para demostrar nada. Entiendo que hay gente que lo hace, yo no lo voy a hacer. Dentro de la relación nuestra no caben estas cosas, no van, no es nuestro lenguaje. Con el amor de los amores y el respeto hacia los trabajos de ustedes”.

Yuyito también se manifestó sobre las consultas que le hacen y que considera fuera de lugar. “Si quieren seguir echándole humo a todo, háganlo. Gracias a Dios yo tengo la oportunidad en mi programa de contarle a la gente de qué se trata esto. No voy a dar explicaciones, no voy a subir fotos para demostrar cosas, ni voy a mostrar chats porque no tengo por qué justificar nada”, continuó la exvedette.

Además, marcó un límite en el que hizo referencia a la investidura presidencial de su pareja. “No voy a responder cosas, meterme en conversaciones derivadas de preguntas que son una falta de respeto al Presidente. Yo no puedo decir del presidente de la Nación cualquier cosa que cualquier pareja diría en el ambiente”, remarcó.

“Estoy aprendiendo algo diferente, nuevo en mi vida. Soy una mujer que no tiene experiencias de convivencias, de parejas largas. Estuve muchísimos años sin pareja. Y encima con la actividad de este grandioso hombre. Es mi líder también, él es como el líder de esta relación. Amor, te amo, te mando un beso enorme”, le dijo a Milei mirando a cámara. Y concluyó: “Es un líder de este país, es internacional. Pero hoy pensaba que es uno en esta relación y que aprendo mucho de él. Mirá la edad que tengo y ya con hijos y todo, uno puede decir que estoy aprendiendo de este hombre. Es increíble”.

Yuyito González y Javier Milei pusieron fin a su noviazgo Instagram/@yuyitogonzalezok

No hubo mejor declaración de amor que esa. Defendiendo a su pareja, a su amor y a la relación que estaba construyendo desde hacía un año. Intentando vivirlo como cualquier persona, pero sin olvidarse de que está al lado del presidente del país. Y ella, buscando seguir con sus compromisos laborales, como lo ha hecho durante años desde que comenzó su carrera en los medios.

Semanas más tarde, el 24 de diciembre, la pareja celebró su primera Navidad y fue ella misma quien posteó una foto en Nochebuena. Y a la semana siguiente, el 31 de diciembre, realizó un balance en sus redes sociales de su año en el que destacó haber conocido a su amor. “Despidiendo un año maravilloso, repleto de asombro y aprendizaje. Agradecida a Dios por sorprenderme con este amor que me desafía a querer descubrir más y más de su corazón y del mío. Dispuesta a seguir dándolo todo para honrar este regalo del cielo que es amar y ser amada. Te amo Javier Milei”, compartió la conductora con sus 150.000 seguidores de Instagram y agregó un video con un repaso de sus mejores fotos con el Presidente.

Este 21 de abril, día en el que el mundo amaneció con la impactante noticia de la muerte del Papa Francisco, Yuyito sorprendió en el comienzo de su programa con otra noticia, una muy distinta. Quiero contarles a todos, y decirles que no voy a dar ningún tipo de explicación ni voy a hacer de esto una novela, que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei ”, confió con un tono de voz mucho más bajo que el que suele tener cada mañana en su apertura. “He decidido terminarla. Él también. Esto es consensuado. Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación. Pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez”.

Milagros Monti Por