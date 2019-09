Con humor, Zaira Nara dio a conocer que espera un varón en Morfi, todos a la mesa Crédito: Instagram

A diferencia de muchos famosos que están en la dulce espera y deciden no revelar el sexo del bebé en camino, Zaira Nara optó por compartir la noticia con todo el mundo. En medio de la emisión de Morfi, todos a la mesa, la conductora mostró la última ecografía que se hizo y contó frente a las cámaras si espera un varón o una mujer.

"En un momento dije, 'no lo voy a decir hasta que nazca'. Pero después viste que los canjes te empiezan a preguntar. Tengo como 10 marcas de Instagram que me quieren mandar cositas y yo elijo siempre todo de gris", explicó, entre risas, sentada en una mesa junto a sus compañeros.

A continuación, tomó su celular para mostrarle a todos la ecografía que tenía allí guardada. "Ahí está la columnita", dijo bloqueando el teléfono sin querer. "Perdonen, no es a propósito, es que estoy nerviosa", agregó mientras volvía a habilitar la pantalla. "Estaba de costado y no se veía, pero la flechita indica un 'pitilín'", explicó sonriendo, al develar que espera un varón.

"Aceptamos sugerencias de nombre, porque el lado de Malaika no le puedo poner uno típico", expresó mientras sus compañeros la abrazaban felices.

Hace unos días, Nara le contaba a la revista HOLA! que no estaban ansiosos por saber el sexo de su segundo hijo. "Me da igual. Si es varón, nos plantamos acá. Jako muere por que sea hombre. Trata de disimularlo, pero yo sé que es así. A mí, en el fondo, me encantaría tener dos mujeres, replicaría lo que yo viví con mi hermana", indicó.

Zaira está en pareja desde hace cuatro años con Jakob von Plessen. La menor de las Nara es mamá de la pequeña Malaika, de tres años, quién espera ansiosa la llegada de su hermano. "Está feliz. De a ratos quiere una hermanita, y después, un hermano. Con Jako le aclaramos que no se puede pedir. Ahora dice que quiere un hermanito como 'Oli' [la hija de Paula Chaves], que tiene a 'Baltha'. Es muy difícil que entienda, pero me río mucho con sus razonamientos. El otro día volvió de natación y me preguntó: '¿Ya nació mi hermano?'", relató.