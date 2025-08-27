El rumor detrás del noviazgo de Pamela Anderson y Liam Neeson que decepcionó a los fans de la pareja

Hace solo unos meses, Hollywood parecía haber encontrado una nueva pareja para su lista de romances inesperados, la de Pamela Anderson y Liam Neeson. Los rumores de noviazgo comenzaron a circular tras varias apariciones juntos, sonrisas cómplices y coqueteos en alfombras rojas que captaron la atención de la prensa y del público. Sin embargo, lo que parecía una historia de amor de película terminó por descubrirse que había sido todo una farsa, según reveló el periodista británico especializado en espectáculos, Rob Shuter.

De acuerdo con el informe publicado en la plataforma Substack por Shuter, y replicado por medios como Reality Tea, las imágenes que hicieron soñar a los fanáticos eran parte de una estrategia de marketing. Lejos de un flechazo verdadero, todo formaba parte de la promoción de la película La pistola desnuda. “No se dejen engañar por las miradas ni los besos para las cámaras: Pamela Anderson y Liam Neeson nunca fueron pareja”, explicó el periodista y agregó: “Fuentes cercanas aseguran que todo fue propaganda cuidadosamente planificada para vender entradas”.

Los actores habrían decidido llevar adelante un enamoramiento ficticio para llamar la atención del público (Foto: Redes Sociales)

La química entre Anderson y Neeson fue innegable, pero, según el especialista en espectáculos, se trató de puro profesionalismo. Ambos entendieron que, al alimentar el rumor de un romance, lograrían mayor repercusión mediática para la película y, por ende, mayor recaudación. El plan incluyó declaraciones llamativas, como cuando Neeson llegó a decir en el programa Today de NBC que estaba “locamente enamorado”, mientras Pamela reía cómplice a su lado.

Estas apariciones no solo generaron titulares, sino que alimentaron el entusiasmo de los fans que esperaban verlos juntos fuera de la pantalla. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó en ningún momento que las declaraciones que daban estaban vinculadas a una relación amorosa entre ellos. Si no que fueron señales que enviaron para que cada espectador sacara sus propias conclusiones.

Pamela Anderson y Liam Neeson realizaron distintas muestras de afecto en público

Con el estreno cumplido y la promoción finalizada, la historia llegó a su punto más confuso cuando los medios de comunicación comenzaron a hablar de una supuesta ruptura entre las estrellas. Pero, según las fuentes del periodista, no había nada que terminar porque nunca existió una relación real. “La gente quiere creer en el romance y Hollywood lo sabe: las historias de amor venden entradas. Pero en este caso, Pamela y Liam solo estaban haciendo su trabajo”, afirmó Rob Shuter, sobre el plan perfectamente calculado que habrían llevado a cabo.

Al final del artículo, aseguró que el caso puntual de Pamela Anderson y Liam Neeson demostró cómo la industria del entretenimiento puede construir relatos alrededor de una película. Los rumores de noviazgo, las sonrisas frente a los flashes y los comentarios calculados forman parte de una maquinaria que busca captar atención y, en última instancia, aumentar la taquilla. “Se trataba de la expectación en taquilla. Así de simple”, concluyó.

La reacción en redes sociales tras conocerse la información (Foto: Captura de pantalla de X)

Rápidamente, el análisis del periodista se volvió viral en redes sociales, donde gran cantidad de fans de los intérpretes quedaron sorprendidos con el engaño. “Acabo de leer que se separaron Liam Neeson y Pamela Anderson, y encima que realmente nunca estuvieron juntos, sino que fue marketing; no puede ser, yo estaba subidísima a esa pareja”; “Yo toda conmovida porque Liam Neeson había encontrado el amor nuevamente después de la muerte de su esposa y resulta que nunca estuvo con Pamela Anderson” y ”Díganme que esto es mentira, me hicieron volver a creer en el amor", fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en X.