El hotel de los famosos por dentro: las revelaciones de Pampita y la competencia con Gran Hermano

Esta noche desembarca una nueva competencia de famosos en la TV; antes de que el lujoso hotel abra sus puertas, LA NACION visitó sus instalaciones y habló con su anfitriona

¿Cómo se ven para competir contra Gran Hermano? Las caras del set no muestran optimismo. “Está difícil”, señalan las chicas de producción mientras almuerzan, tachan y reformulan con flechas el cronograma del día. Suspiran, comen rápido y después de un tiempo le ponen epígrafe a su agotamiento: “Estamos muy atrasados hoy”. El predio de Cañuelas donde se graba la segunda temporada de El hotel de los famosos tiene, según la producción, a más de 300 personas trabajando para que el regreso del reality esté a la altura. Con la conducción de Carolina “Pampita” Ardohain y el Chino Leunis, el reality cuenta con buena fotografía y una fórmula que responde con efectividad a los formatos de encierro. La primera temporada fue un inesperado éxito y movió el avispero para el regreso triunfal de Gran Hermano, que lidera el rating y será ahora su competencia.

La primera temporada estuvo repleta de juegos, estrategias, enemistades, vínculos afectivos y discusiones que entretuvieron a los televidentes durante más de dos meses. El estreno de hoy busca superar la vara de su antecesor y competir con el tanque de Telefe. ”Está en el mismo horario que GH, lo lamento”, escriben en las redes de El hotel de los famosos quienes juran fidelidad al ciclo liderado por Pampita.

El hotel de los famosos se estrena en eltrece este lunes 9 de enero a las 22.45 Gerardo Viercovich - LA NACION

Semana a semana, los participantes se disputarán su lugar en el hotel y deberán defenderlo a través de distintos desafíos y tareas. Así es como al inicio de cada semana se armarán equipos que se enfrentarán en un desafío que definirá quienes serán huéspedes (los que disfrutan) y quiénes parte del staff (los que trabajan para que los otros disfruten).

Pampita en su rol de conductora es la estrella del reality. En medio de un verano repleto de eventos y grabaciones se abre un espacio para dialogar con LA NACION. Recibe a esta cronista y al fotógrafo en el hall de entrada de El Hotel con un vestido blanco impoluto y una sonrisa diáfana. La chica de producción le acerca una vaso frío de gaseosa, ella lo mira con dulzura, agradece, lo rechaza. “Te juro que es sin azúcar, no te voy a mentir”. “Bueno”, sonríe ella y lo toma. “Es verdad, es zero”, responde Pampita. Luego, en pocos segundos nos guía hacia la locación que pensó para las fotos. Los flashes captan con suma naturalidad las poses fríamente calculadas. No hay más máster en dirección de fotografía posible que sus años de carrera. De pronto alguien advierte una mancha de tierra en el dorso de su vestido blanco. Ella sonríe, serena: “No importa, sacamos las fotos de frente”. El frente del hotel también se ve impoluto pero lo que no está a la vista promete barro y esa es la magia. Los realities exponen el lado B de la vidriera, muestran la foto con la mancha en el vestido de Pampita. La mancha no la hace menos perfecta, la hace humana y eso es lo que a la audiencia le atrae de los participantes.

La conductora y modelo disfruta mucho de su rol en el reality Gerardo Viercovich - LA NACION

-¿Qué sorpresas va a traer esta nueva temporada?

-La sorpresa es que vienen todos recargados porque ya vieron la primera, ya saben cómo jugar, ya tienen estrategias desde el primer día y lo dan todo al cien por ciento. Todo lo que pasó en meses en la temporada anterior acá pasa en semanas.

-¿Qué nos podés adelantar?

-No mucho. Lo que puedo decir es que en todos los programas pasan muchas cosas, no se pueden perder ni un día.

-¿Hay alguna sorpresa dentro de los participantes que te haya llamado la atención?

-No, porque sé que todos vienen a ganar los 15 millones de pesos. Así que todo lo que hagan es válido.

Podríamos decir que El hotel de los famosos abrió la puerta del regreso de los realities de encierro que terminó de coronarse con el éxito de Gran Hermano…¿Cómo ves la vuelta de los realities?

-A los realities siempre les va bien porque a todos nos gusta ver cómo reacciona la gente, empatizar con unos, tener nuestros villanos, es como una telenovela pero real, así que siempre les va bien en todos los formatos. A mi me encantan.

-¿Cómo sentís que le va a ir a El hotel de los famosos compitiendo contra Gran Hermano?

-No lo pensamos así. Nosotros hacemos nuestro programa, nuestro producto, lo hacemos con mucha antelación, ya está grabado. Pensamos en dar nuestra mejor versión sin importar quién está del otro lado.

Pampita asegura que la segunda temporada del reality traerá muchas sorpresas Gerardo Viercovich - LA NACION

-¿Cómo van a ser los desafíos de esta temporada?

-Las pruebas físicas son una esencia del programa. Son pruebas muy difíciles y hay un esfuerzo enorme y después están las estrategias, la convivencia,todo lo esencial para competir. Las pruebas físicas son el 50 por ciento.

-¿Qué hay que tener para ganar este reality?

-Creo que el ganador tiene que tener buenos vínculos con sus compañeros para poder llegar a las instancias finales y también tiene que tener buena resistencia física para no estar nominado todo el tiempo.

-¿Qué sentís que aprendiste de este reality?

-Aprendí mucho desde mi lugar de conductora, tomé un rol totalmente distinto que nunca había hecho antes, en el que no puedo interactuar tanto. Acá no me corresponde juzgar las acciones de nadie y tengo que mantener una cierta distancia, formalidades. Es un formato que no había experimentado y tuve que aprender y transitar. Como experiencia está bárbaro porque me queda un registro distinto. Acá siento que soy como una tía que los puede consolar pero que no tiene opinión sobre como se manejan.

-Y conocimientos sobre hotelería...

-Acá no hay ayuda externa de nada. Ellos mismos atienden el hotel así que aprenden a hacer absolutamente todo, jardinería, cocina, limpieza. Yo los veo desde afuera pero los veo trabajar un montón.

-¿Qué expectativas tenés para este verano?

-Mi verano va a ser acá en Cañuelas, estoy acá todos los días de lunes a sábado 12 horas al día hasta el 15 de enero. Después me voy al hotel Palladium donde soy embajadora, me voy con toda mi familia a festejar mi cumpleaños, esta vez nos toca en Brasil.

Pampita conducirá El Hotel de los Famosos junto al Chino Leunis Gerardo Viercovich - LA NACION

-¿Vendrán futuras temporadas?

-¡Me encantaría que hagamos muchas temporadas! El programa es alucinante porque tiene todas las emociones, todas las mezclas de personalidades, y también tiene romance, pasión, esfuerzo. Cada vez que los veo terminar un juego me saco el sombrero con total admiración por cada uno de ellos porque es muy difícil vivir esta experiencia.

-¿Qué es lo que a la gente la prende a este reality?

-Se prenden porque se identifican, porque dicen “yo podría estar ahí, podría hacer esto, lo otro”, se preguntan cómo reaccionarían ellos, se ponen en esos zapatos.

-¿Alguna vez te imaginaste como participante?

-En este formato no sé si resistiría no ver a mis hijos. Me parece que ese sería el esfuerzo más grande.

-Vos siempre te caracterizaste por trabajar mucho...

-Si, trabajo un montón pero llego a la hora de comer a casa y a estar con ellos. Trabajo pero me dejo siempre un tiempo para la familia sino, no puedo funcionar.

-¿Encontraste un balance?

-Sí, por eso creo que un formato así no lo resistiría.