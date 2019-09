Zulma Lobato reapareció y habló de su complicado estado de salud: "Estoy pésimo"

Zulma Lobato contó que tiene que operarse de los riñones y que no llega a fin de mes Fuente: Archivo

Zulma Lobato reapareció en el mundo del espectáculo en una entrevista radial, pero no fue para contar nuevos proyectos ni anunciar un posible regreso a la televisión. Por el contrario, la mediática pidió ayuda porque está atravesando algunos problemas de salud y una pésima situación económica, reclamó sobre la situación de los hospitales y dijo se tiene que operar pronto porque uno de sus riñones no funciona bien.

Lobato contó que padece penurias económicas y que no sabe que más hacer para que su caso médico avance y se pueda concretar su operación. "Los doctores me dicen que el riñón izquierdo no está funcionado. Me tienen que operar porque si no podría traerme otras secuelas, además de las que ya tengo", explicó en una entrevista con El Arranque, por Radio Zónica. La mediática asegura que desde hace un año que hace los trámites para lograr que su obra social cubra los gastos médicos y poder así finalmente operarse.

Luego denunció que su situación es la misma que la de muchísimos pacientes que pasan años en lista de espera por estos inconvenientes. "La gente se queja de lo mismo que yo, y me dicen: 'Vos que sos Zulma Lobato, ¿por qué no lo hacés público?'", reveló.

Además, dijo que uno de los obstáculos principales se basa en que su caso no está correctamente registrado en los archivos del hospital: "Mi doctor envió un informe pero respondieron que no es válido. No está bien el resumen de mi historia clínica. No puede ser que estén poniendo excusas cuando los estudios informan detalladamente qué es lo que yo tengo".

Por otro lado, contó que tiene serios problemas económicos y que ya no sabe como palear los gastos. "Estoy viviendo sin luz y sin agua, y casi me quedo sin gas. Estoy pésimo realmente. Hoy ya no se puede vivir alquilando en este país, ya no doy más. No tengo trabajo y no sé cómo voy a hacer, cada vez estoy peor", narró con preocupación.

Finalmente, el conductor le preguntó a quién había votado en las PASO, y ella contestó: "Yo voté a los Fernández, pero creo que acá si seguimos así, no van a poder hacer milagros. Los voy a volver a votar en las elecciones, aunque sé que va a ser muy difícil. Veo el gobierno de Mauricio Macri como un desastre, realmente la gente está muy mal", sentenció.