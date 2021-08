Zulma Lobato quiere adoptar a un carpincho de Nordelta

En una charla con Crónica TV, Zulma Lobato había manifestado su deseo de irse a vivir a España para conseguir trabajo. En paralelo, el barrio de Nordelta se vio invadido por carpinchos y, mientras que la situación no parece encontrar una pronta solución, ella se ofreció a adoptar a uno de ellos.

Zulma es conocida por estar siempre acompañada de dos pequeños caniches. Ya sea en programas de televisión, móviles, entrevistas o hasta para ir al supermercado, los dos perros dicen presente. Pese a que parece que los carpinchos no son muy amigables con otros animales, la actriz está dispuesta a darles “un hermanito”.

“Ella está con ganas de trabajar. Está conmovida por la situación de los animales y contó que le encantaría adoptar un carpincho”, reveló Lautaro Reyes, su mánager, al ser consultado por TN Show. Cuando el representante de la actriz habla de “ganas de trabajar” se retrotrae a aquella entrevista en televisión.

“Hasta [Pedro] Almodóvar me conoce. Ya que acá no me quieren dar trabajo como actriz, voy a probar suerte allá [España]”, expresó Zulma Lobato. Además, contó que también tiene ganas de volver a trabajar en televisión pero “no es algo que maneje”.

Cómo sigue la situación de los carpinchos en Nordelta

Las condiciones ambientales del municipio de Tigre son un gran atractivo para esta especie cuando se acerca esta época del año. El ascenso de las temperaturas provoca su aparición y se aproximan a las zonas de aguas bajas para aparearse. No obstante, esta vez la situación se salió de control y las consecuencias ambientales de la sequía de humedales en Córdoba trajo graves consecuencias.

Carpinchos en Nordelta Gentileza: Gustavo Iglesias

Mientras que las redes se plagan de videos y memes donde estos roedores son protagonistas, los vecinos de Nordelta sienten gran preocupación. Por un lado, su presencia afecta las zonas verdes y puede derivar en los destrozos de jardines y espacios comunes. Pero por el otro, son animales que atentan contra la integridad de las mascotas de los lugareños.

Lejos de encontrar una solución al problema, los vecinos intentan convivir con su presencia. En plena campaña, autoridades como Sabina Fréderic, ministra de Seguridad, declara que “los vecinos de Nordelta tienen que encontrar la forma de compensar el daño” y que “es una manera en la que la naturaleza devuelve a las personas el daño que le hacen”.

