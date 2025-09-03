Peter Lanzani renovó radicalmente su look y dejó a todos sorprendidos con el cambio

Peter Lanzani volvió a ser tendencia en redes sociales y no por un estreno cinematográfico ni por una nueva aparición en televisión. Esta vez, el protagonista de Argentina, 1985 dejó a todos boquiabiertos tras mostrarse con un look completamente renovado. Lejos quedó su característica melena larga y barba que lo acompañó durante los últimos años, ahora el joven lució el cabello corto, prolijo y un rostro afeitado que hizo recordar a muchos fans a como se veía cuando trabajaba en la famosa tira de Cris Morena, Casi Ángeles.

El radical cambio no fue por capricho ni por cuestiones de moda, sino que Lanzani asumió el desafío de protagonizar El Emperador de Gynt, una obra de teatro que promete ser una de las grandes apuestas escénicas del año. El nuevo rol, complejo y exigente, demandaba una transformación integral desde lo físico, algo que el actor tomó con compromiso absoluto como cada uno de sus trabajos.

Peter Lanzani se fotografió junto a sus fans a la salida del teatro y las imagenes se volvieron virales por su cambio de look (Foto: X)

Desde hace años, Peter Lanzani logró construir una carrera alejada del estereotipo de galán juvenil que lo lanzó a la fama en el año 2007 con Casi Ángeles. Con decisiones arriesgadas, proyectos independientes y papeles fuera de lo común, el actor se convirtió en uno de los intérpretes más versátiles de su generación. Así fue que a lo largo de los últimos diez años estuvo en la piel de estafadores, criminales, deportistas y abogados.

Una de las fotos más virales de su nuevo cambio de look fue tomada a la salida del teatro, donde gran cantidad de fans se encontraban esperándolo para pedirle autógrafos, selfis y darle palabras de aliento y admiración en este nuevo desafío que pobló la calle Corrientes. A su vez, Peter compartió algunos videos realizados dentro del teatro por sus amigos invitados. En los mismos se lo puede ver en su nuevo rol, vestido de época y con su pelo corto poblado de rulos.

Peter Lanzani compartió un video que dejó al descubierto su nuevo look

La reacción en redes sociales al innovador cambio de look de Peter Lanzani

Apenas se conocieron las imágenes de su nueva apariencia, las redes sociales se llenaron de mensajes celebrando el cambio. En X, el nombre del actor se volvió tendencia rápidamente. “Ahora todas aman a Peter Lanzani de nuevo porque se cortó el pelo”, ironizó una usuaria. Otros fueron más directos: “Lo hermoso que está Peter Lanzani, además es un amor”; “Bueno, si Peter Lanzani se cortó el pelo yo también me lo corto” y “Peter Lanzani se cortó el pelo, ¿será una señal?”, fueron solo algunos de los comentarios que circularon.

La reacción en redes sociales al nuevo cambio de look de Peter Lanzani (Foto: Captura de pantalla de X)

Aunque, como siempre ocurre, el actor no pudo evitar recibir algunos mensajes de críticas por haberse mantenido “descuidado” durante tanto tiempo. “Al fin se lo corta”, señaló un usuario; a lo que otro analizó con desdén: “Me fascina la línea de tiempo de Peter Lanzani que para no morir como actor adolescente emparentado con Cris Morena, tuvo que hacerse feo durante años con el fin de que lo consideren buen actor para tipos de papeles más serios y una vez que lo logró volvió a ser lindo”.