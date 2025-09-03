Fede Bal confirmó su relación con Evelyn Botto: “Me atrae mucho”

Luego de que Yanina Latorre contara en Sálvese quien pueda (América TV) que Fede Bal estaba iniciando una relación con Evelyn Botto, el hijo de Carmen Barbieri rompió el silencio y contó detalles del vínculo que tiene con la panelista.

Vinculan a Federico Bal con Evelyn Botto (Video: América TV)

El actor y conductor fue invitado al ciclo de streaming Escucho Ofertas (Blender), donde fue consultado sobre si había ido a ver la obra Rocky, protagonizada por Nico Vázquez. “Sí, fui con Evelyn”, expresó y la pregunta sobre si eran novios no tardó.

“Yo creo que tenemos que romper con la palabra novio, compromiso”, lanzó. A lo que Guille Aquino, conductor del ciclo, le consultó: “¿Estás rompiendo la palabra ‘novio’ con Evelyn Botto?“. ”Sí, porque la tele te encasilla rápido", aseveró el joven de 35 años.

Fede Bal habló de su romance con Evelyn Botto (Foto: Captura Blender)

En ese sentido, fue que contó cómo comenzó el romance con la conductora de Tapados de laburo (Olga). “La conozco hace tres años, más o menos. (...) Yo iba mucho a Perros de la Calle porque soy amigo de Andy Kusnetzoff”, dijo Bal y continuó: “Siempre me pareció una mujer súper inteligente. Me atrae mucho eso. Ella canta también. Es una artista muy completa, a otros niveles y eso a mí un poco me rompe cuando veo a una mina talentosa”.

Además, reveló que se sintió flechado por Botto durante la filmación del videoclip de una canción de ella: “Dijeron acción y se despertó una cosa. Me empezó a hablar, tenía un rico perfume... Dije ‘¿a dónde va esto?’. Porque en un momento empecé a entrar en calor”.

El actor aclaró que no son novios, sino que están en una etapa de “vínculo” y la libertad es el pilar de su relación. En ese sentido, agregó: “Yo no le pregunto qué hizo el sábado si no me contestó en toda la noche. Ella tampoco me pregunta a mí. Y esto no quiere decir que ahora estamos de novios, con relación abierta tampoco”.

Y concluyó: “Hay algo muy libre que ella tiene y sabe tocarme mis botones. Ella sabe muy bien dónde se mete y sabe muy bien cómo tratarme. Hay algo de mucha buena onda y de entender que soy un tipo difícil. ¿Sabés lo que es salir conmigo?“.

La confirmación del hijo de Santiago Bal llegó después de que Botto rompiera el silencio en su ciclo de streaming. “¿Vos no tenés nada para contar?”, le preguntó Nacho Elizalde al comienzo del programa. “Vos sos la traición hecha patas. Yo no puedo creer...”, dijo ella mientras su colega levantaba una foto con la cara de Fede Bal mientras de fondo sonaba la canción “Dulce amor”.

Evelyn Botto habló de los rumores de romance con Fede Bal

En esa línea, explicó que fue a ver Rocky con el actor porque tenía dos entradas. “Conseguí dos buenas ubicaciones y le dije para ir a Fede porque él tampoco había ido. Charlamos porque lo conozco hace un montón de tiempo”, señaló.

Aunque prefirió no ahondar en detalles sobre su romance, la joven de 33 años comentó: “Me cae bárbaro, él es muy piola, es muy interesante para hablar, hay mucho tema de conversación. Fue una gran salida y quizás lo vuelva a invitar a ir al teatro porque es un gran partner para ir al teatro. ¿Viste esa gente que sabe comentar?“.

Y añadió: “Me pasó a buscar, fuimos al teatro, comimos en un restaurante, después me dejó en mi casa y no bajó”.

Con ganas de saber más, Elizalde lanzó: “¿Chaparon? ¿C*******?”. A lo que Botto sentenció: “Somos personas adultas responsables, pero nada más. Nunca pensé que ir al teatro iba a generar esto”.