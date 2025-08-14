Peter Lanzani reveló cómo fue su detención en Ushuaia por pintar un grafiti: “Roncamos ocho horas”
El actor relató cómo vivió la noche que pasó detenido junto a otras dos personas; “Se les había escapado un chorro”, dijo sobre la policía
El pasado marzo, el reconocido actor Peter Lanzani fue detenido durante la madrugada en Ushuaia, Tierra del Fuego, acusado de realizar grafitis en la fachada de un edificio. En esa ocasión, fue demorado junto a otras dos personas por el “delito de daños”, aunque recuperó la libertad poco después. En su momento, el actor optó por no dar demasiadas explicaciones sobre lo sucedido, pero ahora decidió romper el silencio y contar en detalle cómo ocurrieron los hechos.
Cabe recordar que, en aquel entonces, el episodio generó un intenso debate público, lo que llevó al actor a aprovechar el momento para responder a las críticas que recibió tras su detención en Ushuaia por realizar un grafiti en la vía pública. “Y a todxs lxs que bardearon por cómo escribo. A todxs lxs que se pusieron contentos y me trataron como un delincuente por hacer un grafiti sin tener idea de lo sucedido. También les agradezco. Me hacen más fuerte. Y cuidado con hablar en nombre de la moral, es largo el trecho y todo vuelve en esta vida...”, expresó, de manera contundente. Después de aquel mensaje, no volvió a referirse públicamente al tema hasta ahora.
Todo ocurrió durante su visita al programa Nadie dice Nada (Luzu TV), donde, al ser consultado por aquel episodio, sorprendió al relatar paso a paso lo sucedido. “Y bueno, nos agarraron, nos metieron en el patrullero”, comenzó diciendo Lanzani, dando inicio a un relato que mezcló anécdota y sorpresa por la repercusión que tuvo el hecho.
Al profundizar en los detalles, y entre risas, el intérprete de Argentina, 1985 expresó: “Nosotros nos empezamos a reír, era medio insólito lo que estaba pasando”. Asimismo, agregó: “Nos bajaron del patrullero porque nos reíamos y nos esposaron de atrás, nos empezamos a reír más”.
“Se les había escapado un chorro, aparte, a la noche, y fue como: ‘Boludo, se te escapó un chorro y me estás esposando a mí porque estoy pintando un chapón abandonado’”, reveló para entrever la indignación que sintió en ese momento, aunque sin perder el tono distendido con el que relató toda la anécdota.
Para sorpresa de todos, Lanzani contó cómo fue el momento posterior, cuando terminaron la noche en la comisaría tras las rejas. Ante la consulta de Nico Occhiato sobre si sintieron miedo en esa situación, el actor fue tajante y sincero: “No, roncamos las ocho horas”. Esa respuesta provocó las carcajadas de los presentes en el estudio.
Las reacciones de los usuarios
Como era de esperarse, el momento no pasó desapercibido y provocó las risas tanto en el panel como en la tribuna, que siguió con atención cada detalle del relato inédito. La naturalidad con la que Peter narró la situación, mezclando indignación y humor, sorprendió a todos en el estudio. Poco después de la emisión, las redes sociales comenzaron a llenarse de fragmentos del momento, memes y comentarios, convirtiendo la anécdota en uno de los temas más comentados del día y logrando que la secuencia se volviera viral en cuestión de horas.
Además de las reacciones por la situación narrada por el ex Casi Ángeles, muchos usuarios se emocionaron al verlo en streaming, recordando con nostalgia algunos de sus papeles juveniles más icónicos que marcaron a toda una generación. “Mi relación más larga es con Peter Lanzani, un día le juré amor eterno y nunca más pude dejar de amarlo”, “Desde 2006 amando a este hombre”, fueron solo algunas de las reacciones que más se repitieron.
