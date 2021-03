Pía Shaw reveló que padece amaxofobia: de qué se trata

La periodista Pía Shaw reveló en Los ángeles de la mañana (eltrece) que padece una rara fobia por la que tuvo que recibir un tratamiento específico. Según contó durante el programa, sufre de amaxofobia, un trastorno que le impide conducir un vehículo por temor a lo que pueda pasar mientras está al volante.

Shaw afirmó que tiene miedo a manejar y que, si bien estuvo tratándose con expertos para superarlo, todavía tiene dificultades para conducir en momentos o situaciones de estrés. El conductor del ciclo, Ángel De Brito, le propuso un desafío para conocer el alcance de su padecimiento.

“Tenía una fobia. Tenía auto y todo, pero no lo manejaba. Durante los meses que no trabajé, aprendí para venir a LAM”, aseguró Shaw, y confesó cómo hizo para superar el trastorno: “Me fui a un psicólogo de autos”.

Pía Shaw contó que padece una rara fobia - Fuente: eltrece

A continuación, explicó que el tratamiento consistió en salir acompañada por el psicólogo hasta que ella se sintiera segura al volante. “Yo tenía el auto nuevo. Andaba con él al lado, me acompañaba y ayudaba”, dijo.

“Me subía, pero después me agarraba algo que no era ni miedo ni ataques de pánico, pero terminaba no saliendo o tomando un taxi”, recordó. “Hoy no vine en auto porque llovía. Voy de a poco, pero el otro día vine acá y también a la radio. Estuve como tres horas al volante”, agregó. “Mañana venís con el auto, me llevás y te grabo”, pidió De Brito.

La amaxofobia se define como el miedo irracional a conducir. El término viene de dos partes unidas: amaxo que significa carro, carruaje o coche, y fobia, miedo o temor. Se trata de una fobia específica de tipo situacional, ya que se produce durante la previa o sobre todo durante la situación de enfrentarse a conducir y se engloba dentro del trastorno de ansiedad.

LA NACION