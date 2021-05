Dani La Chepi hizo una jugada revelación sobre el comienzo de su noviazgo

Dani La Chepi fue una de las invitadas a PH, Podemos hablar (Telefe) este sábado. La participante de MasterChef Celebrity 2 relató cómo conoció a su novio, en plena cuarentena, e hizo una confesión íntima sobre su primera cita, que debió ser virtual por las restricciones impuestas por la pandemia.

La instagrammer, de 41 años, está en pareja desde hace un año con Javier Cordone, de 45. Un recolector de residuos que logró conquistarla gracias a ser trabajador esencial y pasar todos los días por su casa. “Al principio hicimos como la llamadita que decía el Presidente que había que hacer. No fue sexo, pero fue como un cachondeo. Hicimos sexting”, confió.

La confesión súper hot de Dani La Chepi sobre el comienzo de la relación con su novio

La Chepi recordó que todo comenzó gracias a una llamada que le hicieron a su hija Isabella de un programa de televisión, para que contaba que saludaba a los recolectores de residuos que pasaban por su casa. La situación le causó simpatía a Javier, quien ese día se acercó a su ventana para regalarle un huevito de chocolate.

“Cuando lo vi dije ‘uy, mirá lo que es esto’. Era una cosa hermosa, el sueño del pibe. Yo siempre encaro desde el humor y el pibe arrancó como loco”, se sinceró. La influencer recordó que bromeaba en las redes sociales diciendo que se iba a poner linda para la hora en que pasaba el camión de la basura, pero que su actual pareja no sabía ni quién era, porque no usaba redes sociales.

Luego, dio más detalles de aquel flechazo: “Estamos juntos hace como un año más o menos. Nosotros decimos que estamos de novios desde el primer mensaje, porque ahí pintó todo”, señaló la humorista.

Luego, La Chepi contó que cuando el Gobierno habilitó que los padres separados puedan buscar a sus hijos y llevarlos a sus casas, aprovecharon para encontrarse en una plaza y salieron a caminar. “Desde ahí todo amor. Por ahora”, enfatizó, notablemente feliz con su vida sentimental.

De ser una persona reacia a las redes sociales, hoy Javier se anima a acompañarla en algunos de los videos que la comediante comparte en las redes sociales. Juntos satirizan situaciones típicas de las parejas y se llevan miles de “me gusta” de los más de tres millones de seguidores que tiene La Chepi.

Dani La Chepi sumó a su novio Javier Cordone a algunos de sus más desopilantes videos. Instagram: @danilachepi

Pero no todas fueron risas en las anécdotas de La Chepi, también habló del delicado estado de salud de su papá y se quebró al aire. El hombre sufrió un ACV hace ocho años y quedó al borde de la muerte. “Mi papá está postrado, come por una sonda y está traqueotomizado. Mueve solamente un dedo para decirte sí o no, aunque lamentablemente entiende todo”, señaló.

