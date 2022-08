El motivo que habría disparado la interna familiar entre Piñón Fijo y sus hijos, Jeremías y Sol

En los últimos días, el drama familiar de Piñón Fijo ocupó las primeras planas de todos los medios. Mientras el famoso payaso dice que no lo dejan ver a su nieta desde hace ocho meses, sus hijos aseguran que fue él quien los abandonó en reiteradas oportunidades, además de molestarles que haya mostrado la cara de la pequeña en las redes. Esta mañana, el ciclo de eltrece, Socios del espectáculo dio a conocer un nuevo motivo, que en definitiva sería el causante del enfrentamiento familiar.

Mientras Pablo Layús señalaba que estaba al tanto de esta interna y que era hora de “terminar con la imagen de familia perfecta”, Karina Iavícoli lanzaba otra versión, que indicaba que Fabián “Piñón Fijo” Gómez estaría enemistado con sus hijos Sol y Jeremías. “Hablé con mucha gente de Córdoba y creo que se armó una grieta. Por un lado está la figura de Piñón y no encontré una persona que me hablara mal de él. Esto no quita que pase algo puertas adentro”, dijo la panelista de eltrece.

Luego, Iavícoli hizo hincapié en una teoría desconocida hasta el momento. “Acá hay dos patas fundamentales: la nueva relación con Fernanda luego de su separación y el tema del dinero. La punta del iceberg es el dinero. El tiene un montón de sociedades y empresas a su nombre y me cuentan que, hace más de un año, él estuvo muy enfermo (de cáncer), al borde de la muerte y mucha gente pensaba que no se iba a recuperar. Hay tanto dinero en juego que hay una historia más oscura detrás de esto”, explicó dando a entender que uno de los conflictos principales sería la herencia y el traspaso del legado artístico.

Otros tiempos: Piñón Fijo y sus hijos, Jeremías y Sol Instagram: Piñon Fijo

Ante este comentario, los conductores hablaron de la relación de Sol y Jeremías con la actual pareja de su padre. Mientras Según comentó Rodrigo Lussich, en un principio Fernanda, la nueva mujer de Piñón Fijo, tenía vínculo con los hijos del payaso. De hecho habrían realizado juntos un viaje en motor home hace más de un año. “Los hijos hicieron hincapié en que no son tan infantiles de pelearse con su papá porque se separó de su mamá y tiene otra novia”, sumó Adrián Pallares.

La panelista Mariana Brey se sumó luego al debate y aportó su testimonio: “Germán, el marido de Sol, sería la persona que habría desatado el conflicto familiar en lo referido a lo económico”. En tanto, la bailarina y animadora infantil Lourdes Sánchez se mostró sorprendida por la situación. “Me da pena por Piñón que esto se haga público. Debe ser muy duro para que haya expuesto esta situación, pero cuando hay niños de por medio quizás está bueno arreglar el tema entre adultos. Sé que hay otras cosas detrás”.

La palabra de Jeremías Gómez

Luego de escuchar el aire, en Intrusos en el Espectáculo, por América TV, un rumor que indicaba que la disputa familiar se debía a cuestiones económicas, Jeremías Gómez, hijo de Piñón Fijo, le envió un mensaje a Pablo Layús, con quien tiene una relación personal, para aclarar la situación y dar nuevamente su punto de vista.

“Vos sabés perfectamente cómo me estoy rompiendo el lomo trabajando incansablemente para tratar de formar mi propio camino sin pedirle nada a nadie. Recuerdo que me has felicitado por eso. Me sorprende que hablen de ‘mucho dinero’”, comentó el joven en un principio. “Mi hermana y yo lo único que hubiésemos querido en estos tiempos de tanta tormenta es que ese ´yo amo a mis hijos´ que dijo en conferencia de prensa lo haga puertas adentro, levantando el teléfono, tocando una puerta”, siguió Jeremías, dolido y sorprendido por las declaraciones de su padre.

Luego de explicar que con ese simple acto “se solucionaban todas las diferencias”, Jeremías volvió a señalar, como en su primer descargo público luego de desatado el conflicto, que el amor hacia su papá “siempre estuvo”. “Por eso siempre lo supimos perdonar y cuidar”.

Por último, el también payaso y animador infantil descartó de manera tajante que el disparador en las diferencias familiares haya sido la cuestión económica. “No hay ningún tema de dinero. Tenemos la dignidad y las ganas suficientes para ganarnos la vida por nuestros medios, como lo hicimos siempre, aunque muchas veces no se haya valorado”, completó.