Playa, familia y mucha comida: Lali Espósito mostró el detrás de escena de su cumpleaños número 31

El pasado 10 de octubre, Lali Espósito celebró su trigésimo primer cumpleaños. Como era de esperarse, al ser ella una de las figuras más queridas del ambiente del espectáculo nacional, las redes sociales se llenaron de muestras de aprecio y abundaron las fotos y tiernos mensajes compartidos en su honor. Pasados un par de días y ya entrando en el fin de semana, la “Diva” compartió en su perfil de Instagram algunos fragmentos del detrás de escena de la celebración y mostró cómo recibió su nuevo año.

Lali Espósito celebró su cumpleaños número 31

El 2022 fue un gran año para Lali Espósito. Fue galardonada por su función como coach en el ciclo musical La Voz Argentina (Telefe), lanzó un nuevo álbum que se ubicó entre los más escuchados apenas estrenado, participó en múltiples producciones televisivas, colaboró con marcas internacionales y, como si fuese poco, volvió a los escenarios luego de tres años sin cantar en vivo con un tour que agotó localidades a lo largo y ancho de todo el país.

El Disciplina Tour comenzó a finales de junio y, a pesar de las múltiples funciones que dio -incluyendo varios viajes al exterior-, gracias a su éxito continuará hasta marzo del 2023. Tanto impacto generó en el público y en la vida de la misma artista, que Lali decidió tatuarse el logo en el brazo a modo de recuerdo permanente de los gratos momentos que vivió gracias a él.

El cumpleaños de Lali Espósito en fotos instagram @lalioficial

Para coronar un año que estuvo lleno de alegrías, la ex Casi Ángeles celebró su cumpleaños número 31 el pasado 10 de octubre. Ese mismo día recibió infinitas pruebas de amor tanto de sus seres queridos como de sus fans y, poco después, compartió un carrusel de Instagram en donde recopiló sus momentos favoritos.

Entre ellos había una foto junto a sus amigos, una rodeada con su familia, un atardecer de ensueño, la gran merienda que acompañó la felicidad de cumplir años y, finalmente, la multitudinaria fiesta en donde lució un despampanante vestido rosa brillante. “Cumplí años y celebré llena de amor”, escribió a modo de descripción en el posteo que acumuló más de 200 mil Me Gusta.

El cumpleaños de Lali Espósito en fotos instagram @lalioficial

El cumpleaños de Lali Espósito en fotos instagram @lalioficial

Poco menos de veinte años atrás, Lali Espósito aparecía por primera vez en la pantalla chica argentina de la mano de Rincón de Luz. Con apenas 12 años y bajo el nombre de Malena “Coco” Cabrera, se ganó el corazón de la audiencia a pesar de ser un personaje secundario.

Ese fue tan solo el comienzo de una carrera que no haría más que crecer a pasos agigantados. A Rincón de Luz le siguió Floricienta y, años después, Casi Ángeles, en donde no solo demostró ser una gran actriz sino que puso en práctica sus habilidades musicales. Junto a la banda de la novela creada por Cris Morena, Lali llegó a convertirse en una estrella internacional querida no solo en Latinoamérica, sino también en España y en Israel, en donde las telenovelas argentinas movieron (y mueven) a multitudes.

El cumpleaños de Lali Espósito en fotos instagram @lalioficial

El cumpleaños de Lali Espósito en fotos instagram @lalioficial

Poco después, cambió los estudios de grabación por los escenarios y se lanzó oficialmente como cantautora. Demás está decir que, desde un principio, fue un hit. Hoy en día, casi veinte años después de darse a conocer como artista, Lali Espósito continúa firme saltando de éxito en éxito.

