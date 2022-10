El video viral de Ale Sergi donde habla sobre la piratería: ”Nosotros atravesamos el peor momento de la historia”

escuchar

Miranda es una de las bandas más escuchas de la Argentina. El grupo liderado por Ale Sergi y Juliana Gattas supo ser el artífice de canciones que pusieron al pop en lo más alto a nivel nacional, desde sus primeros exitosos lanzamientos en el 2001. Con más de 20 años de carrera en la industria musical, el cantante habló sobre su posición respecto a la venta de su material discográfico, que se vio atravesado por la venta ilegal, lo cual afectaba a la recaudación de dinero. “Se enfocó muy mal el tema de la piratería”, aseguró en una reciente entrevista, que se viralizó rápidamente.

Ale Sergi es uno de los músicos que supo dar un giro a la música que el argentino escuchaba. Combinación de sonidos, performances, vestuarios y profundas letras forman parte de la combinación que con Juliana Gattas propusieron a comienzos de los años 2000, momento en el que se convirtieron en la banda del momento, que hasta hoy se mantiene en lo alto de la escena nacional e internacional. Sin embargo, aquel éxito no fue un camino fácil para los artistas, tal como lo describió el cantante, quien en aquel momento decidió tomar posición respecto a un conflicto al que se enfrentó la compañía con la que trabajaban.

Ale Sergi y Juliana Gattas conformaron Miranda (Foto Instagram @mirandaenvivo)

Invitado al ciclo de entrevistas Terapia Picante trasmitido por Youtube, el músico fue consultado por Alan Parodi sobre la fuente de ingresos económicos de un cantante o de una banda y Sergi no dudó en contar su experiencia. “A mí nunca me tocó la venta de CDs como ingreso principal. De hecho, nosotros atravesamos el peor momento de la historia de la industria discográfica, cuando nosotros tuvimos el mayor éxito de nuestros discos, que fue el de Don, Yo te diré, me la pasaba firmando discos piratas”, aseguró de acuerdo al contexto nacional, que ingresaba a una profunda crisis económica donde se generaron diversos negocios en paralelo a los “oficiales”, en este caso en la industria musical.

Ale Sergi

“Era la época de los manteros, y ¿Qué voy a hacer? La gente no tiene la culpa”, explicó el artista, que además recordó que su enojo en aquel entonces incidía en el pedido de la compañía, que quería que tanto él como su colega hagan un pedido público para que sus seguidores adquieran el material en su versión original, algo a lo que él no accedió. En la misma línea, destacó que el fin de la gente es escuchar la música y en post de eso, lo hacen como sea, en esta caso mediante la piratería. “Lo que quieren no es hacerme daño a mí, quieren escuchar mi música”, afirmó, al mismo tiempo que destacó que con los CDS “truchos”, accedían a un valor mucho menor que del original.

Totalmente seguro de su posición, le restó culpas a su público de aquel entonces. “Cómo me voy a enojar con esa persona, el problema lo tiene que resolver el que se encarga de venderlo, pero el usuario no, se enfocó muy mal el tema de la piratería, en el usuario como culpable”, aseguró.

El fragmento de la entrevista se viralizó rápidamente en Twitter, donde los usuarios no dudaron en opinar acerca de las palabras del renombrado artista. En general, los usuarios ovacionaron a Sergi, calificándolo como un verdadero amante de su trabajo.

Los usuarios apoyaron a Ale Sergi (Foto Twitter)

