26 de abril de 2019

Esta semana, Peter Doherty mostró su costado más frágil en el debut de los Puta Madres, su banda nueva. Además, Madonna se juntó con Maluma en un track con un groove de cha-cha-chá, Taylor Swift estrenó una canción de su próximo disco, Florence Welch versionó un tema de Game of Thrones e Indios volvió al pop después de un desvío por el rock más clásico.

Peter Doherty & The Puta Madres - "Paradise Is Under Your Nose"

Suena como: el chico malo del rock inglés en un extraño momento de fragilidad

Ideal para: reconciliarte con vos mismo

Esta balada bohemia y semi acústica de guitarra, piano y violín quizás sea el tema más frágil de la carrera del ex líder de los Libertines y Babyshambles, que acaba de editar el disco debut de los Puta Madres, su banda nueva, una especie de grupo de gitanos que crecieron escuchando a Velvet Underground.

Florence and the Machine - "Jenny of Oldstones"

Suena como: una balada trágica y siniestra

Ideal para: la última despedida antes de la guerra

El segundo episodio de la temporada final de Game of Thrones cerró con una versión siniestra de "Jenny of Oldstones", una trágica balada de Westeros, a cargo de Florence and the Machine. El tema tiene un arreglo sencillo de piano que se desarrolla entre sintetizadores oscuros y atmosféricos, y una letra compuesta a partir de frases de los libros de George R.R. Martin. Florence captura la mezcla de tristeza y distorsión de la historia de Jenny mientras canta: "En lo alto de los pasillos de los reyes que se fueron/ Jenny bailaría con sus fantasmas/ Los que había perdido y los que había encontrado/ Y Los que la habían amado más".

Taylor Swift feat. Brendon Urie - "ME!"

Suena como: pop alto en azúcar desde el País de las Maravillas

Ideal para: salir a volar con paraguas

Empieza una nueva era para Taylor Swift: la superestrella acaba de estrenar el primer adelanto de su séptimo disco, una canción pop ultra pegadiza y edulcorada en la línea de su álbum 1989, con la colaboración de Brendon Urie de Panic! at the Disco. En el video, Swift y Urie interpretan a una pareja que se mete en una gran pelea (en francés) antes de que Swift salga a una especie de País de las Maravillas. Ahí, canta sobre cómo, incluso a pesar de sus malas cualidades, su pareja "nunca encontrará a otra como yo".

Madonna y Maluma - "Medellín"

Suena como: una mezcla improbable pero efectiva de house, reggaetón y cha-cha-chá

Ideal para: conquistar a tu próxima pareja

La reina del pop y el rey de la música urbana intercambian versos en inglés y en español en un track hipnótico y pegadizo que va de un groove de cha-cha-chá a una explosión de deep-house, pasando por un beat de reggaetón. Además, en el video, hacen de maestra y alumno de baile, en una interacción sensual que incluye champagne, miradas y ¡lamidas de pie!

Indios - "Ya lo sé"

Suena como: funk-pop

Ideal para: bailar de día

Después de ir decididamente hacia el rock en Asfalto (2017), Indios adelanta su nuevo disco con este tema pop que combina un groove funky y guitarras de un optimismo sixties, en el que Joaquín Vítola canta: "Siento que estamos al borde/ De un abismo que aún no tiene un nombre/ Y aunque queramos negarlo/ Este mundo se nos vino abajo/ A eso yo ya lo sé".

Bruce Springsteen - "Hello Sunshine"

Suena como: un homenaje del jefe al pop de California

Ideal para: manejar tranquilo por el desierto

Después de anticipar el lanzamiento del single durante toda la semana con fotos crípticas de paisajes desérticos, Bruce Springsteen finalmente dio a concer "Hello Sunshine", un tema que remite a artistas como Burt Bacharach, Glen Campbell y otros artistas pop de los 60 y 70 en California. "El disco que se viene es bien de cantautor", dijo Springsteen sobre el futuro. "Va a estar en la sintonía de Tunnel of Love y Devils & Dust."