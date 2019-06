Playlist: lo nuevo de Liam Gallagher, Madonna y Estelares

El staff de RS selecciona los temas más fuertes que se estrenaron en los últimos días Fuente: Archivo

Esta semana, Liam Gallagher , al mismo tiempo que estrenó un documental sobre su vida, presentó su nueva canción. Además, Duki y Khea se encaminan a un nuevo récord de reproducciones, Madonna vuelve a correr los límites con el último single de Madame X, Estelares entrega, otra vez, un track destinado a ser un éxito radial, y la música electrónica gana un nuevo himno de estadios con el disco póstumo de Avicii .

Liam Gallagher - "Shockwave"

Suena como: un incondicional del rock haciendo su gracia

Ideal para: abrazarte con tus amigos una noche de borrachera

El primer lanzamiento del año de Liam Gallagher es una estampida de rock marcial y machacante, que es imposible no ver como una respuesta al tema "discotequero" que su hermano Noel sacó hace exactamente un mes ("Ver cómo me dejo crecer el pelo es más excitante que cualquier cosa que vaya a hacer la banda de Noel", twitteó Liam en su momento). La canción llega el mismo día del estreno en Inglaterra de Liam Gallagher: As It Was, un documental sobre la vida del ex cantante de Oasis. Why Me? Why Not, su segundo disco solista, sale este año.

Duki y Khea - "Hitboy"

Suena como: un extraño caso de trap nervioso con flow relajado

Ideal para: ver cómo crece tu cuenta bancaria en tu mejor momento

A juzgar por los tres millones de reproducciones que acumularon en un día, "Hitboy" podría convertirse en el tema más exitoso tanto de Duki como de Khea, lo cual es decir bastante, tratándose del mismo dúo que consiguió casi 400 millones de plays con "Loca". El beat, a cargo del productor Asan, es puro nervio y ansiedad, mientras los traperos prueban un flow un poco diferente al que nos tienen acostumbradas, más tranquilo y estirado, al estilo de Lil Pump. La frase "Estoy más pegado que Abel Pintos" suena a un nuevo clásico instantáneo de Duki.

Madonna - "Dark Ballet"

Suena como: una ópera moderna de una experta en correr los límites

Ideal para: reconocer tus privilegios y cultivar la tolerancia

En el video del último single de Madame X antes de la salida del disco, Juana de Arco es interpretada por Mykki Blanco, un ícono del activismo transgénero. La canción es extraña incluso para los estándares de Madonna, una especie de ópera moderna con partes orquestales abstractas y momentos muy rítmicos en los que el piano y la voz suenan cargados de efectos. Sobre el final, una frase de Mikky Blanco corona el clip: "Caminé esta tierra, negro, queer y VIH positivo, pero ninguna transgresión contra mí fue tan poderosa como la esperanza que guardo adentro".

Estelares - "Las lunas"

Suena como: una banda de rock que encontró la llave para abrirse camino en la radio

Ideal para: cantar en la cola del supermercado

"Hoy el tiempo ya pasó/Las lunes fueron diez/Y estás tan inspirada", canta Manuel Moretti en el tema que le da nombre al nuevo disco de Estelares, que alterna entre distorsión rockera, guitarras funk, arreglos tangueros de bandoneón, secuencias electrónicas y esa capacidad intangible para lograr que nada de eso suene fuera de lugar en las radios.

Avicii ft. Arizona - "Hold The Line"

Suena como: una balada electrónica de estadios

Ideal para: mirar al cielo

"Nos enteramos de que Avicii estaba trabajando en este tema recién después de su muerte", dijeron los integrantes de la banda de EDM-rock Arizona, "y es un honor poder terminarla". La canción es una típica balada electrónica lista para explotar en festivales, y habla sobre la pérdida y la tristeza, motivo por el cual cobra un sentido más profundo tras el fallecimiento del DJ y productor sueco.