El Turco García reveló qué le dijo Dalma en el velorio de Diego Maradona.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de noviembre de 2020 • 11:42

Invitado al programa de PH: Podemos hablar (Telefe), en homenaje a Diego Armando Maradona, el Turco García contó varias anécdotas de El Diez. En este contexto, el participante de MasterChef Celebrity reveló una fuerte frase que le dijo Dalma en el velorio de su padre.

"Yo lo lloré el viernes a la mañana mirando los programas que hacia él, ahí tome consciencia pero cuando me enteré no lo podía creer. Cuando estaba en la Casa Rosada con Claudia, Dalma y Gianinna era como que Diego. En una me dice Dalma 'yo no lo puedo creer, Turco. Para mí, ahora abre el cajón y se levanta'", contó el exfutbolista frente a Andy Kusnetzoff y el resto de los invitados.

"Nos tenía acostumbrados a eso", reflexionó el Turco, antes de relatar que tardó en darse cuenta de lo que había pasado.

Y agregó: "Yo en el momento que salió la noticia, me negué no me puede estar pasando esto a mí, yo si lo lloré el viernes. Ahí bajé a la realidad, y después volvés a no entender nada. lleva tiempo el duelo".