La mesa en Polémica en el bar (América TV), conducida por Mariano Iúdica, se encendió anoche en un debate a puros gritos entre Luciana Salazar, Gastón Recondo, Coco Silly, Jey Mammón y Adrián Cormillot. El tema que suscitó tanta controversia fue el poliamor y los amantes, y ninguno en el programa pudo mantener una postura neutral al respecto.

Para comenzar, Jey Mammón introdujo una división de conceptos: "El poliamor es una cosa y el polisexo es otra". Por su parte, Salazar intentó explicar en qué consiste esta forma de vínculos sexoafectivos: "Son dos amores o varios". Recondo la cruzó de forma vehemente: "Si vos tenés una pareja y metés a otro, si estás enamorado, ¿por qué vas a buscar sexo a otro lado?". Y agregó casi a los gritos: "Está enfermo de la cabeza el que habilita a su pareja a estar con otro".

Entonces Coco Silly la interrogó a la única mujer de la mesa: "¿Te va el poliamor?". Salazar le respondió: "No, no me va, pero si una pareja tiene códigos, y decís que no está permitida la infidelidad, no está permitida para los dos y si se puede, se puede para los dos".

El creador de la Cátedra del Macho contó la anécdota de una mujer que estaba feliz de ayudar a vestir a su pareja para una cita con otra persona. La mesa estalló en gritos desde todos lados, detrás de cámara también. "Ahí hay un trastorno", definió Recondo. Cormillot le explicó que no es una enfermedad y que "no existe en ningún manual de psiquiatría". Por su parte, Iúdica afirmó que "son gustos".

Luego, los participantes del debate hablaron sobre los acuerdos de la monogamia más tradicional. "En una parejahay exclusividad", dijo el periodista deportivo. Jey Mammón le respondió enojado: "En la tuya, cada relación tiene un contrato distinto". Recondo replicó casi en burla: "Un delivery que va con la novia atrás tiene un contrato, dos motochorros en una moto tienen otro contrato, no tiene nada que ver".

A continuación, la modelo se mostró indignada por el conservadurismo de Recondo. "Hablar de exclusividad es hablar de posesividad, que esa persona pertenece", dijo con tono de rechazo. El periodista deportivo le respondió en términos de devoción casi religiosa: "Vos no le perteneces, tu intimidad le pertenece". Y le dio un consejo: "Yo lo que te invito es que un día si estás en pareja, o en tu pareja actual, él te propone sumar a alguien en la relación, rajá".

Finalmente, Coco Silly para dar un mensaje sobre la importancia de la sinceridad en todo vínculo sexoafectivo dijo una frase conocida del mundo swinger: "Dentro de la pareja todo, fuera de la pareja, nada".