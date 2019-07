Popurri: Friends, botín en la guerra del streaming

Fuente: LA NACION

Después de meses de especulaciones y rumores, finalmente se anunció el nombre del servicio de streaming de Warnermedia que se sumará al ya competitivo mercado de la nueva televisión. La plataforma se llamara HBO Max y se lanzará en la primavera boreal en los Estados Unidos. El gran lanzamiento incluirá los derechos exclusivos de todos los episodios de Friends, que hasta 2020 se podrán ver en Netflix. La programación del nuevo servicio -aún no tiene fecha de lanzamiento en el resto del mundo- incluirá ciclos de HBO, el esperado estreno de la serie Batwoman y contenido de Warner, New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network y Adult Swim.

Julio Iglesias, obligado a reconocer a su hijo

La Justicia española falló a favor de Javier Sánchez Santos, un hombre de 42 años que reclama la paternidad de Julio Iglesias . Ante la negativa del cantante de hacerse una prueba de ADN, el evidente parecido físico entre ambos fue determinante a la hora de declarar la paternidad. También, que Iglesias y María Edite Santos, madre del demandante, tuvieron encuentros en una sala de fiestas en Girona en la época en que se produjo la concepción y él estaba casado con Isabel Preysler.

Murió el veterano actor Rip Torn

Rip Torn, conocido por su papel en el film Hombres de negro, entre muchos otros títulos, murió anteayer, a los 88 años. Nacido en Texas, el actor trabajó en películas desde la década del cincuenta, cuando debutó en Baby Doll, un film de Elia Kazan sobre una obra de Tennessee Williams. Luego, a su trabajo en cine sumó reconocidas apariciones en Broadway y en la televisión. En 1996 ganó un premio Emmy por su trabajo en la comedia de HBO The Larry Sanders Show, junto a Garry Shandling y Jeffrey Tambor, en la que interpretaba al pragmático productor Artie.

The Rock, la nueva estrella de Netflix

La plataforma de streaming sigue invirtiendo en construir su propio sistema de estrellas. Ahora decidió tomar bajo su sello la película Red Notice, protagonizada por Ryan Reynolds (Deadpool), Gal Gadot (Mujer Maravilla) y Dwayne "The Rock" Johnson . Para hacerse con los derechos del film de acción, Netflix les pagará al menos veinte millones de dólares de salario a sus tres estrellas. Aunque en el caso de Johnson esa cifra podría ser aun más alta, porque él es uno de los productores de la película.

Sophia Loren vuelve a la pantalla grande

A los 84 años, y tras una década alejada de la pantalla grande, Sophia Loren volvió al cine. La leyenda italiana del cine es la protagonista de La vita davanti a sé, que dirige su hijo Edoardo Ponti. El film contará la historia de Madame Rosa (Loren), una sobreviviente del Holocausto que establece un vínculo de amistad y mutuo entendimiento con Momo, un niño de doce años inmigrante de Senegal en la Italia actual. "Me estoy permitiendo expresar cosas en la pantalla de un modo que creo sorprenderá a los espectadores", explicó Loren desde el rodaje.

El recuerdo potente y el legado de Mercedes Sosa

Anteayer, en el día en el que hubiera cumplido 84 años, Mercedes Sosa tuvo un sentido homenaje. León Gieco, Víctor Heredia, Pedro Aznar, Liliana Herrero, Lito Vitale, Soledad Pastorutti, Tilín Orozco-Fernando Barrientos, Julia Zenko, Piero, Alejandro Lerner, Franco Luciani y Bruno Arias fueron los cantantes que subieron al escenario del Teatro Ópera. Hubo fiesta, un muy buen nivel artístico, gemas como "Zamba del que anda solo", "Yo vengo a ofrecer mi corazón", "Zamba para olvidar" (por La Sole y Pedro Aznar), "Soy paz, soy pan, soy más" interpretada por su autor, Piero, y "Romance de la luna tucumana", en la voz de Aznar. Desde la pantalla se revivieron unos cuantos fragmentos de La Negra hablando en entrevistas y escenarios. También se emitieron saludos de aquellos músicos que no pudieron estar presentes en el homenaje y de diversas personalidades. El final los encontró a todos entonando "Inconsciente colectivo", "Cuando tenga la tierra", con el registro del recitado de Mercedes, y "María María", de Milton Nascimento.