MasterChef Celebrity tiene a dos nuevos participantes fuera de peligro de quedar eliminados. Esta particular casualidad se dio por definición del jurado, quien no pudo elegir entre las dos mejores famosas de la noche del martes 18 de noviembre.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Quién se salvó de MasterChef Celebrity ayer, martes 18 de noviembre

En la noche de última chance, los participantes se enfrentaron al desafío de replicar un ceviche de algas y hongos del chef Germán Martitegui. A pesar de la dificultad del plato vegano, Martitegui expresó su orgullo por el trabajo de todos.

Tras la deliberación, el jurado tomó una decisión inusual. Walas, Julia Calvo, Alex Pelao, Valentina Cervantes, Ian Lucas y Maxi López recibieron el temido delantal negro y pasaron a la gala de eliminación.

La sorpresa llegó con el grupo final de cocineras: Evangelina Anderson, Emilia Attias, Susana Roccasalvo, Marixa Balli y Eugenia Tobal. Aunque los chefs felicitaron a todas, Martitegui anunció que, debido a que los platos de Emilia Attias y Marixa Balli fueron los mejores de la noche, ambas se salvaban de la eliminación.

Emilia Attias y Marixa Balli festejaron su logro

Por primera vez en la competencia, dos participantes fueron salvadas en la misma instancia, subiendo juntas al balcón para celebrar.

Qué integrantes se fueron de MasterChef 2025

Quienes abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora son:

Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality .

, periodista, fue el segundo eliminado del . Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Además, Valentina Cervantes confirmó su renuncia a MasterChef por motivos familiares, ya que busca estar cerca de su hija, Olivia, quien actualmente se encuentra escolarizada en Inglaterra. Subrayó la importancia de su rol materno al afirmar: “Ante todo, soy mamá.”

Cómo ver MasterChef 2025 en vivo

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de lunes a jueves a las 22. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.