Por qué Jorge Martínez se mudó a la casa del teatro

Tras una estadía de seis meses en México, Jorge Martínez regresó a Argentina, tras viajar acompañado por su pareja, Dafne, con quien finalizó su relación sentimental. Luego de superar un delicado momento de salud, Martínez se encuentra recuperado y planea volver a vivir en la Casa del Teatro en un mes.

¿Por qué Jorge Martínez regresa a la Casa del Teatro?

En una entrevista exclusiva con LA NACION, Jorge Martínez explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de volver a la Casa del Teatro. “Cortamos hace un mes y me vine solito a Buenos Aires”, reveló el actor, refiriéndose a su separación de Dafne. Además, detalló que extrañaba profundamente Buenos Aires, a su familia y a sus amigos. La Casa del Teatro, un lugar donde se sintió muy bien tratado y donde hizo grandes amigos, se presenta como el espacio ideal para esta nueva etapa de su vida. “Más o menos en un mes vuelvo a la Casa del Teatro. Quiero volver. La verdad es que me siento bárbaro, tengo a mis hijos, a mis amigos de siempre, todos los de la banda. Estoy en mi salsa”, aseguró Martínez.

Jorge Martínez confirmó la separación con su novia, Dafne

La estadía de Jorge Martínez en México

La experiencia en México resultó ser un proceso sanador según explica el actor. “Estuve seis meses en México, recorrí bastante del país y también hice terapia”, contó. Vivió en las Lomas de Tecamachalco, en las afueras de la capital, junto a Dafne, con quien había retomado el contacto luego de muchos años. Si bien la relación no prosperó, Martínez valora el apoyo que recibió de ella durante un período difícil de su vida.

La historia de amor de Jorge Martínez y Dafne

Jorge Martínez conoció a Dafne hace más de 40 años, durante la filmación de la telenovela El retorno de Diana Salazar en México. En aquel entonces, mantuvieron un noviazgo que duró un año y a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, nunca perdieron el contacto. “Tuvimos una relación muy linda que duró un año y cortamos. Después yo me volví a la Argentina para grabar otra novela y seguimos en contacto telefónicamente. Una vez vino para una Navidad e hizo varios viajes en todos estos años. Nos seguíamos viendo, pero ya no como novios sino como amigos”, relató Martínez.

Jorge Martínez comenzó su relación con Dafne hace más de 40 años

Este año, Dafne lo invitó a vivir con ella en México, ofreciéndole un nuevo comienzo y aunque llegaron a hablar de matrimonio, la relación finalmente no funcionó. “Nos separamos en muy buenos términos y seguimos como amigos, como la primera vez. Es una mujer que me ayudó muchísimo”, afirmó el actor. Cuando le preguntaron si Dafne lo rescató en sus días oscuros, respondió: “Sí. Me sacó del pozo, me llevó a México, estuve en terapia allá con el doctor Navarrete y también recorrimos México. Pero ya estoy de vuelta”.

El presente de Jorge Martínez

De regreso en Buenos Aires, Jorge Martínez continúa con su tratamiento psicológico y psiquiátrico. “Sigo acá, sí. Con psicólogo y psiquiatra. Ahora voy cada 15 días, pero me ayuda mucho”, explicó.

Jorge Martínez expresó su alegría de volver a vivir en Buenos Aires

“Realmente estoy feliz de estar en Buenos Aires y reencontrarme con mi gente, compartir un café, un asado. Esos momentos feos ya quedaron atrás. Quedaron en el olvido. Es algo ya pasado de lo que me arrepiento, pero es algo que no hice a propósito. De a poco me fui mejorando y ahora estoy a pleno”, expresó el actor.

A pesar de su extensa trayectoria en el mundo del espectáculo, Jorge Martínez no tiene intenciones de volver a trabajar. “Ya no tengo más ganas de volver a trabajar. Ya me pasó la racha de tener ganas de ser parte de un proyecto de cine, teatro o televisión. Ahora quiero disfrutar de la vida lo máximo que pueda”, confesó. En cambio, planea disfrutar de su familia, sus amigos y de los recuerdos de una vida llena de éxitos. “Creo que estoy en el mejor momento de mi vida”, sentenció, visiblemente emocionado.

La trayectoria de Jorge Martínez

Jorge Martínez protagonizó la novela "Manuela" en 1991

En diálogo con LA NACION Jorge Martínez recordó con gratitud su época de galán de telenovelas y destacó su participación en éxitos como La extraña dama, María de nadie y Manuela. “Creo que fui el galán que más laburó en novelas. Desde La extraña dama para acá hice todo. Maravilloso”, afirmó. También rememoró su faceta de tenista, cuando integró el equipo argentino de Copa Davis. “Jugué el campeonato mundial junior de Miami a los 18 años y cuando volví, Oscar Furlong, el gran basquetbolista argentino que en ese momento era el director técnico de Copa Davis, me llamó para entrenar con el equipo. ¡Te imaginás la alegría que tuve ese día! Jugar Copa Davis, no lo podía creer”, relató con entusiasmo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Liliana Podestá.