Por qué Laurita Fernández debió suspender las funciones en el teatro

Laurita Fernández generó sorpresa y preocupación entre sus seguidores al ausentarse de las funciones de La cena de los tontos, la obra que protagoniza en la cartelera porteña. La actriz y conductora compartió un mensaje en redes sociales para explicar los motivos de su repentina ausencia.

El motivo por el cual Laurita Fernández suspendió las funciones en el teatro Gentileza

¿Por qué Laurita Fernández debió suspender sus funciones en el teatro?

La razón principal detrás de la suspensión de las funciones fue un cuadro de salud que afectó a Laurita Fernández durante el fin de semana. “Me sentía muy, muy, muy mal y no pude hacer las funciones de ayer y hoy”, reveló la actriz en una historia de Instagram, donde se la veía visiblemente emocionada. “Odio no estar óptima. Odio tener que parar. Odio la impotencia que me da. Odio que no me responda el cuerpo. Odio sentirme mal, pero a veces te agarra el virus igual”, expresó.

¿Cómo comunicó Laurita Fernández la noticia a sus seguidores?

Consciente de la preocupación que su ausencia generaría, Laurita Fernández decidió romper el silencio y compartir su estado de ánimo con sus fans. “No me animaba a mostrarles cómo estoy, pero leyendo los mensajes sentí la necesidad de compartirles mi sentir en este momento”, explicó. Agradeció el apoyo y la comprensión de sus seguidores, y envió un mensaje especial a sus compañeros de elenco: “Solo puedo decirles perdón y gracias por entender”, manifestó.

Con lágrimas sobre su rostro, Laurita Fernández contó que un estado gripal la obligó a hacer reposo, motivo que la alejó del escenario por dos días (Fuente: Instagram/@holasoylaurita)

¿Quién reemplazó a Laurita Fernández en La cena de los tontos?

Durante la ausencia de Laurita Fernández, su lugar en la obra fue ocupado por Daniela Pantano. Pantano, una artista versátil con experiencia en actuación, canto y baile, asumió el rol femenino principal de La cena de los tontos y recibió elogios por su desempeño. La propia Laurita Fernández agradeció públicamente a Pantano por su profesionalismo y dedicación.

Daniela Pantano fue quien reemplazó a Laurita Fernández en La cena de los tontos Rodrigo Nespolo - Canon digital

¿Cuándo regresa Laurita Fernández al teatro?

Tras unos días de descanso y recuperación, Laurita Fernández anunció con entusiasmo su regreso a los escenarios. “Este jueves (19 de junio) vuelvo”, comunicó la actriz a través de sus redes sociales, junto a un emoji de fiesta. Además, confirmó que realizará una función extra el viernes 20 de junio, para aprovechar el feriado.

La noticia llegó en el día prometido a través de una historia de Instagram, donde la actriz expresó su alegría y gratitud por el apoyo recibido.

En la publicación, Laurita Fernández compartió un mensaje contundente: “@lacenadelostontos HOY VUELVO!!!! Y CON DOBLE FUNCIÓN!!!!”. La actriz acompañó el texto con un agradecimiento a sus seguidores: “GRACIAS GRACIAS GRACIAS por sus mensajes de apoyo, amor y cariño”.

Laurita Fernández anunció su vuelta al escenario

¿Cómo se preparó Laurita Fernández para su regreso al teatro?

Durante su período de reposo, Laurita Fernández compartió en redes sociales momentos de su recuperación, acompañada de su mascota Miel, a quien describió como “la más dulce” y “melosa”. También mostró su entusiasmo por volver a los escenarios, incluso se la escuchó practicar un tema musical e invitó a sus seguidores a participar en una votación para que ella se encargue de estudiar bien la letra o no.

Laurita Fernández mostró que está mejor al cantar en una historia de Instagram

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.