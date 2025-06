Laurita Fernández suspendió las funciones en el teatro y explicó entre lágrimas su mal momento

Laura Fernández, conocida popularmente como “Laurita”, conmovió a sus seguidores tras publicar una historia de Instagram en la que reveló la razón de su ausencia en la obra teatral La cena de los tontos, que comparte con Mike Amigorena y Martín Bossi. La actriz y conductora de televisión dejó de lado sus posteos alegres habituales y con lágrimas en sus ojos explicó la causa de su angustia.

Por costumbre, la intérprete comparte con sus fans contenido asociado a su trabajo y a los buenos momentos que ocurren en su vida personal; sin embargo, hace dos días abrió su corazón y enseñó un lado más sensible.

Con lágrimas en sus ojos, Laurita Fernández contó que un estado gripal la obligó a hacer reposo, motivo que la alejó del escenario por dos días (Fuente: Instagram/@holasoylaurita)

“Me sentía muy, muy, muy mal y no pude hacer las funciones de ayer y hoy [por el sábado 14 y el domingo 15]”, escribió la actriz sobre una imagen de ella con lágrimas en sus ojos. “Me pone muy triste la situación porque saben lo que me cuesta tomar la decisión de no hacer la función. No me animaba a mostrarles cómo estoy, pero leyendo los mensajes sentí la necesidad de compartirles mi sentir en este momento”, agregó Laurita Fernández a raíz de la preocupación que despertó entre sus seguidores más fieles, los espectadores y la prensa. Por ese motivo y para no generar una especulación falsa, rompió el silencio.

“Solo puedo decirles perdón y gracias por entender”, señaló. Además, mostró lo que le molesta de estar enferma: “Odio no estar óptima. Odio tener que parar. Odio la impotencia que me da. Odio que no me responda el cuerpo. Odio sentirme mal, pero a veces te agarra el virus igual”.

Por último, dejó un saludo especial para sus compañeros de elenco porque la “bancaron” mientras estuvo en reposo. Con firmeza sentenció: “Ya me estoy ocupando para recuperarme porque el jueves próximo estoy ahí con todo”.

El anuncio de Laurita Fernández y la confirmación de que estará presente en la función del jueves 19 (Fuente: Instagram/@holasoylaurita)

De esta manera, la conductora de Bienvenidos a ganar (El Nueve), dejó en claro que su única preocupación a lo largo de la semana sería reponerse. Y así fue, ya que en los días posteriores apareció en la red social antes mencionada con un mejor semblante y buen ánimo. Incluso se la escuchó practicar un tema musical e invitó a sus seguidores a participar en una votación para que ella se encargue de estudiar bien la letra o no. Según las opiniones.

En tanto, estuvo acompañada en todo momento por su mascota, Miel, a quien mostró en cada oportunidad a su lado. Según expresó en un posteo reciente, es “la más dulce” y la definió como una “melosa”.

A tan solo un día de su aparente regreso a los escenarios, publicó un anuncio en el que le recordó a sus seguidores que estará presente allí. “Este jueves vuelvo. Sí”, a la vez que sumó un emoticono de fiesta.

Laurita Fernández mostró que está mejor al cantar en una historia de Instagram

Cabe remarcar que las funciones en las que Fernández no pudo asistir, fue reemplazada por Daniela Pantano, que además de ser actriz, es cantante y bailarina. Gracias a su versatilidad, logró hacer frente de forma satisfactoria en el rol femenino principal de La cena de los tontos.

De esta manera, la actriz y conductora puso en palabras lo que significa el teatro para ella y la responsabilidad laboral que asume en cada uno de sus proyectos, algo que le generó angustia al no poder continuar. Sin embargo, mostró su agradecimiento al apoyo de Pantano y aseguró que está lista para volver con una función extra por el feriado del viernes 20 de junio.