escuchar

El ex One Direction Liam Payne anunció hace unos días que, por problemas de salud, se vio obligado a cancelar su gira por América Latina, en la cual tenía como destinos Perú, Colombia, Brasil, Chile, México y la Argentina. Por lo tanto, el cantante británico no se presentará en el Movistar Arena como estaba estipulado para el 9 de septiembre.

Esta noticia fue confirmada a través por un comunicado por Movistar Arena y la productora encargada de traer al exintegrante de la banda One Direction, DF Entertainment: “Lamentamos informar que, debido a problemas de salud, el show de Liam Payne, programado para el 9 de septiembre en Movistar Arena, ha sido cancelado. El artista ha estado en el hospital debido a una infección renal grave y los médicos han ordenado estrictamente que descanse, lo que lo llevó a cancelar todas sus fechas programadas en Sudamérica”.

Por otro lado, aseguraron que se hará “la devolución del total del importe” a los fanáticos que compraron las entradas del show y que se está trabajando para confirmar las nuevas fechas.

El comunicado de la productora DF Enterteinment en sus redes sociales acerca de la cancelación del show de Liam Payne

¿Cómo pedir la devolución de las entradas para Liam Payne?

Para efectuar el pedido de rembolso por las entradas del show cancelado de Liam Payne, el Movistar Arena detalló en su sitio web cómo se inicia el proceso y qué hay que tener en cuenta. De esta manera, lo primero a considerar es la forma en que se compró el ticket. Si la compra fue efectuada con tarjeta de crédito o débito, el reintegro se hará directamente a la tarjeta con la que se hizo la transacción.

En el caso de las compras con tarjeta de crédito, el reintegro se verá reflejado en el próximo resumen, según la fecha de cierre de la misma, mientras que el importe abonado con tarjeta de débito se devolverá a la cuenta bancaria asociada.

Si bien la organización del concierto señaló que se hará la devolución del total del importe, aclararon que eso puede que tome tiempo porque “los medios por los que se realiza la devolución del costo de las entradas y el costo de servicio son diferentes, razón por la cual, los tiempos de devolución son distintos”. En este sentido, se estima que el proceso “podría tomar entre 7 y 10 días hábiles”.

¿Por qué Liam Payne canceló su recital en la Argentina?

El cantante y compositor experimentó una grave infección en su riñón, por lo que estuvo internado unos días. Por recomendación de sus doctores, Payne tomó la decisión de cuidar su salud y cancelar los shows que tenía pactados para septiembre, los cuales tenían como destino a América Latina.

Liam Payne anunció que, por motivos de salud, no vendrá a la Argentina

Él mismo se encargó de dar la noticia en su cuenta de Instagram por medio de un video en el cual contó los problemas que enfrentó este último tiempo. “Con gran pesar, tengo que decirles que no tenemos otra opción que posponer mi próxima gira por Sudamérica. Durante la semana pasada estuve en el hospital con una infección renal grave. Es algo que no le desearía a nadie y las órdenes de los médicos son que ahora necesito descansar y recuperarme”, declaró triste el joven de 29 años.

“Estaba más que emocionado por venir a tocar para ustedes. A todos los que compraron entradas: lo siento mucho. Estamos trabajando para reprogramar el recorrido lo antes posible, pero por ahora reembolsaremos las entradas, así que esté atento a las actualizaciones desde el punto de compra”, aclaró. Y agregó: “Gracias como siempre por el amor y el apoyo, y espero verlos pronto”, cerró Liam para su público en América Latina.

LA NACION

Temas Agenda