Por qué no hay gala de eliminación de Gran Hermano este domingo 30 de marzo

Este domingo 30 de marzo no habrá gala de eliminación de Gran Hermano 2025 (Telefe) según lo confirmó Santiago Del Moro en la emisión del jueves pasado y más tarde lo reiteró en sus historias de Instagram. Además, adelantó cuándo se irá el participante más votado que integra la placa de nominación y presentó dos sorpresas que cambiarán las reglas del juego.

Al igual que ya sucedió en otras oportunidades, en esta ocasión se producirá una doble gala que demandará dos días, siendo el lunes 31 de marzo la fecha en que un hermanito abandone la casa más famosa del país.

Santiago Del Moro confirmó que el lunes 31 de marzo será la gala de eliminación de Gran Hermano (Fuente: Instagram/@santidelmoro)

Cuándo es la próxima gala de eliminación de Gran Hermano 2025

Durante la emisión del jueves 27 de marzo, Del Moro informó que la gala de eliminación del domingo se pasaría al lunes. Por lo tanto, el 30 de marzo se llevará a cabo una transmisión similar a las de El Debate (Telefe) a las 22.30 horas. Al mismo tiempo se producirán algunas bajas de la placa de eliminación.

“Recuerden que el domingo va a ser así, con la placa que tenemos se van a bajar los que menos votos tengan y el resto sigue hacia el lunes”, dijo el conductor.

Cabe remarcar que el voto del público es negativo, por lo tanto, quien más porcentaje acumule se convertirá en el siguiente expulsado de la casa.

Cómo está conformada la placa para este lunes 31 de marzo

Luego de la nominación del miércoles pasado, la placa quedó conformada por los siguientes hermanitos, siendo uno de ellos candidatos a despedirse del reality.

La placa de nominados completa (Fuente: Instagram/ Gran Hermano)

Chiara Mancuso.

Sandra Priore.

Santiago “Bati” Larrivey.

Luz Tito.

Lourdes Ciccarone.

Selva Pérez.

Katia Fenocchio.

Santiago “Tato” Algorta.

Eugenia Ruiz.

Lucía Patrone.

Tanto Mancuso, Priore, Larrivey y Tito, integran la placa por decisión de Gran Hermano, luego de hablar sobre los dichos del afuera. En tanto, Ciccarone se ubicó allí tras ser fulminada por el líder de la semana, Ulises Apóstolo. El resto de los participantes resultaron electos tras la nominación de sus compañeros.

Las nuevas sorpresas que prepara Gran Hermano

A pocos días del ingreso de Catalina Gosrostidi en lugar de Juliana “Furia” Sacaglione a la casa más famosa del país, el conductor dio detalles sobre la modificación del juego y cómo eso podría impactar en la convivencia.

Luego del anuncio de la gala doble del domingo y lunes, comunicó que ingresará una mascota al reality, al igual modo que sucedió en las dos emisiones anteriores. “Ya van a ver lo que es esa hermosura y su historia”, completó el conductor sin indicar el día exacto que entrará.

Por último adelantó: “Hasta nuevo aviso no habrá sanciones por hablar de los gritos del exterior. Ellos no lo saben, pero no se va a sancionar hasta nuevo aviso”.

Cómo votar en Gran Hermano

Quienes quieran votar en Gran Hermano deberán seguir los siguientes pasos:

Enviar un mensaje de texto al número 9009 con la referencia “GH” y esperar la respuesta automática que arroja el sistema.

con la referencia “GH” y esperar la respuesta automática que arroja el sistema. Una vez recibido el mensaje, si la votación es positiva, hay que indicar el nombre del participante que se busca que quede en el reality . Aquí es importante colocar el nombre completo, sin apodos ni diminutivos. En cambio, si el voto es negativo , hay que indicar el nombre del participante que se busca que abandone el programa.

. Aquí es importante colocar el nombre completo, sin apodos ni diminutivos. En cambio, si el , hay que indicar el nombre del participante que se busca que abandone el programa. Para completar la votación es necesario realizar un paso adicional. El sistema emite la siguiente leyenda: “Muy bien! Ahora, para registrar tu voto en Gran Hermano , respondé este mensaje con la palabra ‘SI´ “.

, respondé este mensaje con la palabra “. Una vez enviada la palabra, el voto queda registrado.